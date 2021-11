Inchiesta sangue infetto all’ospedale di Cosenza: assolto Marcello Bossio

COSENZA – Continuano i lavori, per consentire alla società “Open Fiber” gli scavi necessari alla posa della fibra ottica in via Rivocati. Il comando della polizia municipale ha emanato un’ordinanza di modifica temporanea della circolazione e della sosta per la giornata di domani, mercoledì 3 novembre.

In particolare, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, vengono istituiti, su via Rivocati, da Piazza Nicola Misasi al civico n.9, con l’eccezione dei mezzi di cantiere: il divieto di sosta con rimozione, per tutta la sua estensione, e il divieto di transito.