Omicidio Bruni a Cosenza, assolti i presunti mandanti Patitucci e Porcaro

CATANZARO – La prima sezione penale della corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale di Catanzaro e ha assolto, in via definitiva, Francesco Patitucci e Roberto Porcaro dall’accusa di essere i mandanti dell’omicidio di Luca Bruni avvenuto il 3 gennaio 2012 a Castrolibero (Cosenza). In primo grado, con rito abbreviato, Patitucci, difeso dagli avvocati Marcello Manna e Luigi Gullo, era stato condannato a 30 anni di reclusione mentre Porcaro, difeso da Gianluca Acciardi e Sergio Rotundo, era già stato assolto in abbreviato.

Secondo la ricostruzione dell’accusa Luca Bruni è stato ucciso pochi giorni dalla sua scarcerazione. Dopo la morte del fratello Michele era divenuto l’esponente di spicco del clan cosentino “Bella Bella” e chiedeva conto alle altre consorterie del capoluogo bruzio circa la spartizione dei proventi delle attività illecite sul territorio. A distanza di due anni il suo corpo è stato trovato tra le campagne di Orto Matera, tra Castrolibero e Rende grazie alla collaborazione di Adolfo Foggetti che si autoaccusò del delitto.

In secondo grado, a dicembre 2019, la Corte d’Assise d’appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Marco Petrini, ha assolto Porcaro e anche Patitucci. A distanza di poco più di un anno il giudice Petrini è stato incriminato per corruzione in atti giudiziari. Il giudice ha iniziato un percorso di collaborazione con la Dda di Salerno, delegata per i reati che riguardano le toghe del distretto di Catanzaro, e si è accusato di una serie di reati tra i quali quello di avere ricevuto la somma di 5.000 euro dall’avvocato Manna per assolvere Patitucci. Lo scorso 5 ottobre la Dda di Salerno ha notificato la chiusura delle indagini preliminari all’avvocato, e sindaco di Rende, Marcello Manna e al giudice, ora sospeso, della Corte d’Appello di Catanzaro Marco Petrini. L’accusa, per entrambi, è quella di corruzione in atti giudiziari aggravata dal metodo mafioso per avere agevolato la cosca cosentina Lanzino-Patitucci.