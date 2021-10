Cosenza centro storico, Orrico: “presentata una interrogazione parlamentare”

RENDE (CS) – Aveva con se 188 grammi di hashish, il 22enne cosentino arrestato ieri sera dai carabinieri di Rende. Durante un controllo sul territorio i militari hanno notato l’autovettura del giovane, in sosta in un parcheggio del noto centro commerciale cittadino, in compagnia di un altro ragazzo sospetto. I due giovani, in un primo momento, hanno cercato di eludere l’ispezione ma i militari, insospettiti per il loro atteggiamento hanno effettuato comunque la perquisizione. Una busta di carta contenente 188 grammi di hashish, è quanto è stato rinvenuto dai controlli, la sostanza è stato immediatamente posta sotto sequestro. Uno dei due giovani, che all’istante ha confessato la proprietà dell’hashish, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza.

I carabinieri hanno poi proseguito l’azione di controllo del territorio rendese deferendo in stato di libertà 4 persone per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico, che ha comportato il sequestro dei rispettivi veicoli e documenti di guida; scattata anche la denuncia per il reato di evasione a carico di un 60enne e di un 30enne entrambi di Rende poiché, nonostante in regime degli arresti domiciliari, durante i controlli non sono stati trovati all’interno delle proprie abitazione in violazione delle misure predette.