Al Rendano “Musica e Parole”, Giuseppe Perrone insieme a Marcello Cirillo

COSENZA – Per consentire lo svolgimento in città, domani martedì 26 e mercoledì 27 ottobre, delle iniziative organizzate dal Comando delle Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano, volte alla celebrazione del 100° Anniversario della traslazione della salma del Milite Ignoto, e in particolare il passaggio della “staffetta per il milite ignoto”, a cura del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, il Comando della Polizia Municipale ha disposto il divieto di transito, al passaggio, ogni mezz’ora, della staffetta.

Il passaggio delle diverse staffette, composte ciascuna da un podista bersagliere, affiancato da due ciclisti bersaglieri, avverrà per 24 ore consecutive, dalle ore 10,00 di martedì 26 ottobre alle ore 10,00 di mercoledì 27 ottobre. Il cambio di staffetta è previsto in Piazza Bilotti. Ravvisata la necessità di adottare specifici provvedimenti riguardanti la viabilità allo scopo di limitare i disagi della circolazione stradale e tutelare i partecipanti alla manifestazione, la Polizia Municipale ha istituito il divieto di transito temporaneo al passaggio della staffetta, una ogni mezz’ora, sui percorsi di seguito specificati:

– Martedì 26 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12:

Piazza Bilotti-Corso Mazzini-Corso Umberto-Piazza dei Bruzi-Piazza Eugenio Cenisio-Via S.Quattromani-Ponte M.Martire-Piazza dei Valdesi-Corso Telesio-Piazza XV Marzo-Villa Vecchia-Via F.Petrarca-Piazza Spirito Santo-Piazza V.Federici-Lungo Crati Miceli-Lungo Crati De Seta-Ponte Mario Martire-Via S.Quattromani-Piazza E.Cenisio-Piazza Dei Bruzi-Corso Umberto-Corso Mazzini-Viale Trieste-Corso Mazzini-Piazza Bilotti;

– Martedì 26 ottobre, dalle ore 12 fino alle ore 8 di mercoledì 27 ottobre:

Piazza Bilotti-Corso Mazzini-Via Isonzo/G.Conforti-Via XXIV Maggio-Via Don Milani-Viale G.Mancini – via A.Quintieri e viceversa;

– Mercoledì 27 ottobre, dalle ore 8 alle ore 10:

Piazza Bilotti-Corso Mazzini-Corso Umberto-Piazza dei Bruzi-Piazza Eugenio Cenisio-Via S.Quattromani-Ponte Mario Martire-Piazza dei Valdesi-Corso Telesio-Piazza XV Marzo-Villa Vecchia-Via F.Petrarca-Piazza Spirito Santo-Piazza V.Federici-Lungo Crati Miceli-Lungo Crati De Seta-Ponte Mario Martire-Via S.Quattromani-Piazza Eugenio Cenisio-Piazza dei Bruzi-Corso Umberto-Corso Mazzini-Viale Trieste-Corso Mazzini-Piazza Bilotti.

Il Comando della Polizia Municipale comunica, inoltre, che in deroga all’ordinanza precedentemente vigente, viene consentito, limitatamente alla circostanza, il transito alle biciclette sull’area pedonale di Corso Mazzini-Piazza Bilotti. Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere per la salvaguardia dell’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento dell’evento.