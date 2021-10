Al Rendano la straordinaria voce di Marcello Cirillo e la musica di Giuseppe Perrone

COSENZA – Al via il meeting nazionale della polizia locale “POL 2021”, in occasione dell’evento giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, al Teatro “Rendano” e in piazza 15 Marzo, il comando della polizia municipale, in considerazione del fatto che su Piazza 15 Marzo saranno collocati degli stand espositivi, ha adottato dei provvedimenti per modificare la circolazione sull’area interessata, al fine di poter allestire e posizionare le strutture e i mezzi necessari alla realizzazione dell’evento.

In particolare, sono stati istituiti, in Piazza 15 Marzo, dalle ore 14 di mercoledì 27 ottobre alle ore 22,00 di venerdì 29 ottobre, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione, per tutta l’estensione della piazza. Un provvedimento alla cui osservanza non sono tenuti solo gli autobus dell’Amaco e i veicoli al servizio della manifestazione, muniti di apposito pass, correttamente esposto. Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.