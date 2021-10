Cosenza, Guarascio augura buon lavoro a Franz Caruso

COSENZA – Eletto con 14.413 voti, Franz Caruso è il nuovo Sindaco di Cosenza. Avvocato penalista, 62 anni, è stato per 7 anni membro del direttivo della Camera Penale “Fausto Gullo” di Cosenza della quale è stato successivamente, dal 2014 al 2016, Vice Presidente, dal luglio 2017 anche Consigliere di amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Franz Caruso è nato e cresciuto nella città dei Bruzi. Impegnato in politica dagli anni del liceo, si è sempre ispirato ai valori del riformismo italiano e socialista. E del Partito socialista oggi è segretario provinciale. Nella consiliatura 1990/1993 è stato consigliere comunale a Palazzo dei Bruzi, sempre nelle file del Partito socialista.

Stamattina il neo eletto sindaco ai microfoni di Rlb ha raccontato l’emozione del momento che da oggi, però diventa impegno: “Si avverte tutto il peso della responsabilità, e smaltita la gioia si comincia a pensare al lavoro. E’ una grande soddisfazione ed è stato un risultato importante che mi pone maggiore responsabilità vista la fiducia e il consenso ricevuto”. Sul tema del viale Parco, che è stato al centro della campagna elettorale per quanto concerne i disagi alla viabilità, Caruso sottolinea: “aldilà di quello che ha detto il mio avversario, io non distruggo niente ma intendo solo migliorare quello che c’è e rendere un servizio alla città. Gli altri per la verità hanno distrutto quello che era il “viale Mancini”, si chiama così e viale Parco era quando è stato realizzato da Giacomo Mancini. Loro lo hanno destinato ad altre finalità ma io cercherò di utilizzare quello che c’è ma per rendere più bella e funzionale questa città”.

I rifiuti, impegno prioritario

“Il mio cruccio sono i rifiuti. Ritengo sia un problema che va risolto e prima di arrivare ad una situazione definitiva va sicuramente migliorato. La città è sommersa dai rifiuti, vede aumentare anche la presenza di animali poco gradevoli e va pulita. I rifiuti sono un impegno prioritario”.

Poi la telefonata con il presidente della Regione Calabria: “Roberto Occhiuto è stato tra i primi a telefonarmi e mi ha fatto molto piacere. Ora c’è bisogno di lavorare in sinergia tra le istituzioni e credo che si deve ora lavorare insieme per dare una prospettiva di crescita e miglioramento delle condizioni di vita dei nostri territori e lui è un riferimento importante e mi ha assicurato la sua vicinanza alla città”.