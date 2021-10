COSENZA – Si conclude con quindici punti di distacco il secondo turno per la guida della città di Cosenza a favore di Franz Caruso eletto nuovo sindaco di Cosenza che è riuscito così a ribaltare l’esito del primo turno. Amareggiato e indubbiamente deluso il candidato di centrodestra, il vicesindaco uscente Francesco Caruso che cercava consensi per dare continuità al modello di amministrazione Occhiuto, alla guida della città di Cosenza per 10 anni. Ma i cittadini hanno votato in modo diverso, hanno votato per la discontinuità bocciando, in parte, anche alcune scelte fatte dall’uscente amministrazione soprattutto in tema di traffico, periferie e servizi essenziali. Scelte decisamente indigeste ad una parte della popolazione.

“Stiamo effettuando un’analisi dettagliata, ma la prima riflessione è quella che ci porta a prendere atto di questo risultato. La città si è espressa e facciamo gli auguri di buon lavoro al nostro competitor e alla squadra. Noi onoreremo la fiducia che i cittadini che hanno inteso accordarci, attraverso un’attenta azione di opposizione” ha detto Francesco Caruso candidato del centrodestra che si è fermato al 41,42 per cento dei consensi al secondo turno. “Noi – ha detto poi Caruso – abbiamo visto compattarsi praticamente tutte le forze che prima erano andate da sole e questa alleanza l’abbiamo vista determinarsi attorno ad un unico obiettivo quella di battere noi, quella di andare ad occupare le nuove postazioni di gestione del Comune di Cosenza. Sapevamo che non era facile, abbiamo fatto appello ai cittadini, ma la città si è espressa diversamente”.