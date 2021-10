Ballottaggi: bassa l’affluenza alle 12, a Cosenza ha votato solo l’8,92%

COSENZA – Il gruppo delle attiviste del collettivo Fem.In. ha promosso una giornata di mobilitazione nazionale per il riconoscimento di vulvodinia, endometriosi, neuopatia del pudendo, dolore pelvico cronico, fibromalgia e vestibolite vulvare. “Per tutte queste malattie viviamo esperienze simili di colpevolizzazione, invisibilizzazione e ritardo diagnostico. Esperienze che sottolineano che il problema è a livello medico, sociale e politico, non nella nostra testa”.

“Siamo stanche di non essere credute – sottolineano – e di dover girare tantissime strutture prima di incontrare personale formato ed in grado di fare una diagnosi e impostare un piano terapeutico. Siamo stanche di non essere adeguatamente curate, siamo provate dopo anni di malattia, siamo spaventate per le centinaia di euro al mese che dobbiamo spendere per cure non riconosciute dal Servizio Sanitario nazionale, siamo stanchə di non avere alcuna tutela nello studio e nel lavoro, siamo stufə di non esistere per lo stato e per la società”.

“In Calabria poi, per alcune di queste patologie non esistono né specialisti, né centri pubblici, come sempre, anche sulla pelle delle donne si mira a far arricchire i privati che da troppo tempo ormai speculano in sanità e si accreditano in regime di convenzione anche per queste patologie senza avere la minima competenza in materia. Le calabresi affette da queste patologie si vedono spesso costrette a percorrere centinaia di chilometri per una banale visita. È ora di dire basta, noi esistiamo e abbiamo diritti. Diritti di cui vogliamo godere nella nostra terra”.