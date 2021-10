Francesco Caruso “Il nuovo stadio San Vito-Gigi Marulla si farà”

RENDE – Green pass obbligatorio sul posto di lavoro a partire da oggi, venerdì 15 ottobre, su disposizione del Governo Draghi. Al via quindi, i controlli nel settore pubblico e privato per accertarsi del rispetto delle regole e delle linee guida stabilite dal Governo. Favorevoli al Green pass e al fatto che sia obbligatorio per andare a lavorare, la maggior parte delle aziende private perché ritengono fondamentale garantire la ripresa economica, parallelamente a quella sanitaria.

In un’azienda di Rende che si occupa di realizzare insegne, uno dei soci Silvio Lionetti, si dice contento: “per fortuna il nostro organico si è vaccinato per tempo nonostante l’obbligo del Dpcm. Per me e per i dipendenti non è stato nè un vincolo nè un problema. Sia noi che aziende di tutto il Paese hanno avuto numerosi problemi a causa del lockdown e se questo è un contributo per farci lavorare, meglio senza vincoli su aperture e spostamenti, ben venga”.

Foto e video di Francesco Greco