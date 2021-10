Franz Caruso: “nessuna piazza disponibile per chiudere la campagna elettorale”

COSENZA – Un caffè in tarda mattinata in pieno centro per il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, giunto nella sua Cosenza per sostenere il candidato sindaco Francesco Caruso in vista del turno di ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. Accanto al presidente, i volti noti del centrodestra cosentino, da Simona Loizzo a Pierluigi Caputo neo eletti in Consiglio, Michelangelo Spataro, Loredana Pastore e Luca Morrone. Un incontro organizzato a due giorni dal ballottaggio per rafforzare l’endorsement al vicesindaco di Mario Occhiuto, in perfetta linea di continuità.

“Sarò il presidente che dialogherà con tutti i sindaci della regione, ma è evidente che nella mia città se ci fosse un sindaco che conosco e che parla la stessa lingua dell’amministrazione regionale, potremmo più velocemente realizzare progetti di rilancio per la città” ha detto il presidente Occhiuto parlando con i giornalisti, che ha annunciato la nomina della giunta dopo il ballottaggio. “Oggi sono impegnato con Francesco Caruso – ha poi precisato Occhiuto – poi ci occuperemo della giunta esattamente nei tempi stabiliti dallo Statuto della Regione Calabria”.

Infine, un appello al voto. “L’astensionismo si combatte – ha concluso Occhiuto – con le azioni concrete e i fatti. Solo così si può recuperare la fiducia negli elettori. A Cosenza credo che nel corso di questi anni si sia fatto un ottimo lavoro, c’è ammirazione per la nostra città in tutta Italia e questo rappresenta azioni concrete”.

Foto e video di Francesco Greco