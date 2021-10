Accusati di omessa vigilanza degli alunni in una gita. Assolti 3 professori di Cosenza

COSENZA – Gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, hanno arrestato R.P., 53 enne di Casali del Manco, pregiudicato per reati specifici. L’uomo durante un controllo, mentre era a bordo della propria autovettura, ha cercato di disfarsi di una dose di cocaina, gesto, però, che non è sfuggito ai poliziotti. Gli agenti hanno poi proseguito la perquisizione in casa dell’uomo e in alcuni magazzini a lui in uso.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, soldi, materiale per il confezionamento e contabilità dello spaccio. All’esito delle formalità di rito, il 53enne è stato arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella di presentazione alla P.G. per la firma.