Civitelli, da Mancini a Francesco Caruso “non ho bisogno di poltrone”

COSENZA – Dopo gli apparentamenti di Bianca Rende e Francesco De Cicco che hanno appoggiato il candidato del centrosinistra Franz Caruso, nelle ultime ore arriva anche l’endorsement di Francesco Civitelli. L’ex candidato sindaco rompe il silenzio e annuncia di voler appoggiare il candidato del centrodestra Francesco Caruso in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi.

«In queste ore sto assistendo ad una ricomposizione di un vecchio quadro politico – scrive in una nota Civitelli – nel quale i rottami di quello che è rimasto della Sinistra, divisa e travagliata da contrapposizioni e reciproche persecuzioni per decenni, ritrova un’infelice unità. E’ in atto il tentativo della costituzione di un presunto governo comunale sciagurato, con il populista e ricercatore di poltrone De Cicco, tale già nella sua concezione, negli equivoci e nelle grossolanità che ne segnerebbero la nascita».

«Questo governo dovrebbe nascere con i burattinai della politica locale, per come sostenuto da Bianca Rende, salvo poi ricredersi e sostenere Franz Caruso e che dovrebbe sorgere in funzione di uno sgambetto di un ex alleato della maggioranza uscente, mettendo in campo ambiguità. Il “programma” di Franz Caruso non è un programma di Governo e che comprende persino una non irrilevante (ed anch’essa sciagurata) eliminazione della sopraelevata. C’è una vecchia forza politica della sinistra che da decenni e decenni a questa parte si proclama espressione del “nuovo”, ma in realtà rappresenta il più vecchio dei luoghi comuni della città di Cosenza».

«Questo populismo e antipolitica a convenienza accoppiata ai soliti noti, i sinistri della politica cosentina, non determinerebbe alcun cambiamento e innovazione per la città di Cosenza. Non si cambia se non si ha una ferma visione di qualcosa d’altro, una visione del futuro programmatica che Francesco Caruso, in molti punti sta portando avanti. Abbiamo bisogno di questo “altro”. Ma anche di una fede liberale – conclude – ed innovativa per il futuro della città dei bruzi, che mi appartiene; per questi motivi sostengo Francesco Caruso, come nuovo sindaco della città di Cosenza».