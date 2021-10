Archivio di Stato Cosenza, donne protagoniste de “La Domenica di Carta 2021”

COSENZA – Il sindaco uscente Mario Occhiuto si congeda da Paolo dei Bruzi e saluta i cittadini, in un lungo post sui social. “Dopo aver trascorso dieci anni meravigliosi da sindaco di questa bellissima città, è arrivato il momento di salutarci. Dieci anni sono tanti per la vita di un uomo ma sono pochissimi per la vita di una città: tante cose avrei voluto fare ancora ma non ne ho avuto il tempo né forse la possibilità. Voglio ringraziarvi tutti. Lo faccio con un senso di riconoscenza nel cuore perché mi avete dato l’opportunità e l’onore, grazie alla vostra fiducia manifestata attraverso il voto per ben due volte, di ricoprire un ruolo così importante e straordinario. Non è per niente facile salutarvi dopo aver condiviso e affrontato insieme così tante criticità e progetti. Nei momenti della nostra vita in cui facciamo l’esperienza di un grande cambiamento viviamo come in una sorta di trasloco non solo fisico ma anche interiore. Nelle scatole che si riempiono è come se mettessimo da parte per sempre, non senza un sentimento di malinconia, tutto ciò che ci riguarda: oggetti, pensieri e memorie che appartengono alla nostra vita vissuta, ai tanti rapporti umani, a una parte di noi stessi”.

“In questi anni sono stato gentile con tutti e ho ignorato le offese”

“In questi anni ho sempre parlato di bellezza e ho cercato di essere gentile con tutti evitando di raccogliere le provocazioni e provando a ignorare le offese e le denigrazioni, ma a volte non ci sono riuscito. Mi scuso per questo, sono solo un uomo. Cosenza non è sempre una città facile perché esiste una forte aggressività politica e una persistente e condizionante incitazione mediatica all’odio sociale e personale. Ho preso delle decisioni, forse non tutte perfette ma sempre coraggiose e spesso impopolari, alcune anche con una buona dose di follia, pur di raggiungere l’obiettivo dettato da una particolare visione sul futuro della città; e le decisioni ti procurano sempre dei nemici e a volte ti fanno deludere gli amici. Mi dispiace quindi se ho deluso le aspettative di qualcuno, ma era necessario per il bene della città.

Posso considerarmi molto fortunato ad aver avuto l’opportunità di collaborare con tante persone così motivate e gentili: i consiglieri comunali, la giunta, lo staff, i dirigenti, gli impiegati, i tecnici e gli operatori delle Coop, dell’Amaco e di Ecologia Oggi, e tantissime altre dall’esterno. Ringrazio tutti veramente di cuore. Me ne vado dunque con sentimenti contrastanti, in quanto sentirò sicuramente la vostra mancanza e perché non avrei potuto desiderare dieci anni migliori di questi per l’amore che mi lega alla città e per la passione per il lavoro e le attività svolte”.