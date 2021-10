Sciopero generale, domani manifestazione anche a Cosenza

COSENZA – Previsto anche in città, in piazza 11 Settembre, domani lo sciopero generale dei sindacati di base che riguardano tutti i settori del lavoro pubblico: dai contratti a tempo indeterminato alla parità salariale per le donne. Nel comunicato ufficiale, i sindacati accendono i riflettori su come, nel corso della pandemia, l’Unione Europea sia passata da politiche restrittive a politiche espansive, soprattutto grazie ai fondi del Recovery Fund, però, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “non costituisce una svolta nell’uso pubblico e sociale dell’ingente massa di denaro”. Tra i punti rivendicati con lo sciopero, riduzione del tempo di lavoro a parità di salario per contrastare la disoccupazione, regola generale del contratto a tempo indeterminato, abolizione Jobs Act e riforma Fornero. In più, anche temi generali del mondo del lavoro, come la parità salariale per le donne, il reddito universale e il potenziamento del trasporto pubblico.

“La propaganda delle TV di stato – scrivono USB Cosenza Confederazione Provinciale, Cobas Lavoro Privato Cosenza e Fronte della Gioventù Comunista – Cosenza – racconta di un governo finalmente autorevole e rispettato in Europa, dell’aumento del PIL, della diminuzione della disoccupazione, ma la realtà che tutti i giorni vivono lavoratori, pensionati e disoccupati è ben altra. E’ una realtà fatta di licenziamenti, in grandi e piccole aziende, di diversi morti sul lavoro ogni giorno, di rincari dei generi di prima necessità (carburanti, luce, acqua e gas) e di repressione della lotta dei lavoratori per difendere il proprio posto di lavoro. Il Governo ora ha deciso ancora una volta di piegarsi a Confindustria e ha rimosso il blocco dei licenziamenti, misura rivelatasi insufficiente in quanto nonostante essa sono stati licenziati un milione di lavoratori. L’obiettivo del Governo Draghi e di Confindustria è scaricare il costo della crisi sulle spalle dei lavoratori! Draghi e il suo Governo rappresentano un programma politico già visto: precarietà del lavoro, privatizzazione dei servizi pubblici, politiche di austerità, dominio del capitale finanziario, massacro delle pensioni, tagli alla scuola e alla sanità, tasse irrisorie per grandi capitali e multinazionali. La Calabria poi avrebbe bisogno di una netta inversione di tendenza, ma dal Governo nessun segnale nonostante la nostra regione abbia i tassi di disoccupazione, povertà ed emigrazione fra i più alti d’Europa, nonostante abbia un sistema sanitario devastato da decenni di malgoverno, nonostante le decine di migliaia di posti di lavoro a rischio con diverse vertenze aperte (Tirocinanti, Abramo, Terme Luigiane, portuali, solo per citarne alcune), nonostante condizioni di lavoro precarie e irregolari in settori importanti come turismo, agricoltura, sanità privata, enti locali.

A Cosenza e nella sua provincia sono migliaia i lavoratori e le lavoratrici a nero, sottoinquadrati e sottopagati in appalti e subappalti, centinaia se non migliaia i lavoratori in vertenza (Abramo e San Bartolo solo per citarne alcune) mentre la stragrande maggioranza della popolazione si vede negato il diritto a una vita dignitosa a causa delle politiche portate avanti negli ultimi anni dalle consorterie politiche che si spartiscono la città e la regione. Inoltre non è stato garantito un rientro in piena sicurezza a docenti e studenti medi e universitari, i mezzi di trasporto sono sovraffollati come prima della pandemia e diverse scuole dell’area urbana presentano gravi carenze strutturali. Sia le aule scolastiche che quelle universitarie non possono garantire il rispetto delle norme anti-contagio e il risultato è un nuovo ricorso alla dad, al contrario dei proclami del ministero. Nonostante la pandemia e il governo dei migliori dunque, non abbiamo visto nessun intervento strutturale sulla nostra sanità devastata, nessun intervento straordinario per l’occupazione giovanile e femminile o per l’edilizia popolare, nessun reale intervento straordinario in tema di edilizia scolastica e diritto allo studio, nessun piano straordinario per il trasporto pubblico, nessun piano per la cura del territorio, dei centri storici e dell’ambiente, nessuna prospettiva per i giovani se non l’emigrazione. E anche a livello repressivo negli ultimi mesi sono piovute denunce e sanzioni sulle teste di decine di attivisti sindacali e lavoratori in lotta. L’ultimo caso è quello di Francesco, sindacalista USB e tirocinante in lotta, per il quale la questura ha richiesto l’applicazione della sorveglianza speciale. Crediamo sia necessaria una netta inversione di tendenza che dal basso imponga nel dibattito pubblico e nell’agenda politica i bisogni delle classi popolari e dei territori messi a margine. Lo sciopero dell’11 ottobre va in questa direzione. Per tutti questi motivi rilanciamo lo sciopero generale dell’11 ottobre convocato da tutti i sindacati di base nazionali e facciamo appello ai cittadini, ai lavoratori e alle realtà politiche, sindacali, associative affinché partecipino a questa giornata di lotta che si svolgerà in contemporanea anche a Cosenza, in pizza 11 Settembre, a Catanzaro e al porto di Gioia Tauro oltre che su tutto il territorio nazionale”.