Cosenza, tutte le preferenze dei candidati consiglieri a sostegno di Valerio Formisani

CPOSENZA – In attesa del turno di ballottaggio in programma il 17 e 18 ottobre prossimi e pubblicate le preferenze per i candidati delle singole liste che hanno appoggiato gli 8 aspiranti sindaci di Cosenza, gli occhi sono puntati anche sulla potenziale composizione del Consiglio comunale. Per la ripartizione, in base ovviamente anche a chi diventerà sindaco, si utilizzerà il metodo D’Hondt.

La ripartizione dei seggi con il metodo D’Hondt

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’Elezione del consiglio comunale è prevista dall’art. 73 del D.lgs. 18 agosto n. 267. Il metodo adottato per l’attribuzione dei consiglieri a ciascuna lista o a un gruppo di liste è noto come metodo D’Hondt, dal nome del matematico e giurista Belga che lo ha inventato. Per comprenderne esattamente il meccanismo, occorre in primo luogo chiarire il concetto di “cifra elettorale” di una Lista che consiste nella somma di tutti i voti validi riportati dalla lista in tutte le sezioni del comune e di “cifra individuale” di ciascun candidato consigliere comunale che è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

In base al metodo D’Hondt, si effettuano le seguenti operazioni:- la cifra elettorale della lista viene divisa successivamente per 1, 2, 3, 4… ecc. fino al numero di consiglieri da eleggere, ottenendo così dei quozienti; – si scelgono i quozienti i più alti fra quelli ottenuti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere;- una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nelle graduatoria. In caso di parità di quoziente, viene scelta la lista che ha ottenuto la “cifra elettorale” più alta e in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Lo stesso metodo si applica nell’ambito di ciascun gruppo di Liste. Si procede inoltre all’assegnazione del c.d. “premio di maggioranza” con le modalità di cui al comma 10 del citato art. 73.

Nel caso di Cosenza, viso che il candidato alla carica di sindaco sarò proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 % dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate utilizzando il medesimo calcolo sopra spiegato. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, purché la lista abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo e’ detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

S e vince Francesco Caruso

Maggioranza:

Lista Fratelli d’Italia

6 seggi

Lista ‘Occhiuto per Caruso’

5 seggi

Lista Forza Cosenza

4 seggi

Lista UDC

1 seggio

Lega 1 seggio

Bella Cosenza 1 seggio

Lista La Cosenza che vuoi

1 seggio

Lista Coraggio Cosenza

1 seggio

Minoranza

Franz Caruso

1 seggio come candidato

Lista Franz Caruso sindaco

3 seggi

Lista Partito Democratico

2 seggi

—————————————–

Francesco De Cicco

1 seggio come candidato

Lista Francesco De Cicco sindaco

1 seggio

Lista Cosenza libera

1 seggio

—————————————–

Bianca Rende

1 seggio come candidata

Lista Bianca Rende sindaca

1 seggio



—————————————–

Valerio Formisani: 1 seggio

————————–

Se vince Franz Caruso

Maggioranza:

Lista Franz Caruso sindaco

10 seggi

Lista Pd

8 seggi

Lista Psi

2 seggi.

Minoranza

Francesco Caruso

1 seggio come candidato

Lista Fratelli d’Italia

3 seggi

Lista ‘Occhiuto per Caruso’

2 seggi

Lista Forza Cosenza

4 seggi

————————————————————————-

Francesco De Cicco

1 seggio come candidato

Lista Francesco De Cicco sindaco

1 seggio

————————————————————————-

Bianca Rende

1 seggio come candidato

Lista Bianca Rende Sindaco

1 seggio