Cosenza, violento scontro auto-moto su viale Parco: un ferito

COSENZA – In tempo reale lo spoglio delle schede relative alle amministrative 2021 relative al comune di Cosenza dove sono puntate tutte le attenzioni sull’esito di questo primo turno dove sono ben otto gli aspiranti candidati alla poltrona di sindaco e oltre 850 aspiranti consiglieri:

Ore 18: Quando sono state scrutinate la metà delle sezioni, sempre più chiaro il ballottaggio tra i due Caruso

Ore 16:45: Francesco Caruso per ha vinto nelle sezioni: 5, 9, 33, 43, 49, 8, 16, 34, 64, 66, 68, 2, 4, 12, 17, 38, 56, 58, 68, 15. Franz Caruso, invece, ha vinto nelle sezioni 51 (per 10 voti), 61 (per 3 voti) e all’82 (12 voti)

Ore 16:24: Momenti di tensioni si sono registrati in alcune sezioni della città. In particolare in una di Via Popilia e una sezione di Via Milelli dove sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine

Ore 15:42: Dopo i due Caruso è un testa a testa per il “terzo posto” tra De Cicco e Bianca Rende

Ore 14.50: Con 3.509 voti di lista al momento Fratelli d’Italia primo partito con il 13,28%, Occhiuto per Caruso 12,23% e PD 11,09%

Ore 14: Quando sono state scrutinate 11 sezioni, si va verso il ballottaggio tra i due Caruso

Ore 13,00: Già state scrutinate le seguenti sezioni 2, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 33, 34, 43, 49, 51, 64, 66, 68

Ore 12: Lo spoglio nelle sezioni di Cosenza prosegue molto a rilento

Elettori aventi diritto: 57.158 – Votanti:

Schede nulle:

Schede bianche:

Schede contestate:

Sezioni Scrutinate: 55/82



Candidato Liste VOTI %

Valerio Formisani 1052 4,86

Francesco Alessandro Caruso detto Franz 5123 23,66

Francesco Civitelli 450 2,08

Fabio Gallo 428 1,98

Biancamaria Rende 2761 12,65

Francesco Caruso 8326 38,44

Francesco Pichierri 780 3,60

Francesco de Cicco 2737 12,64 Candidato Liste VOTI %

Voti Candidati Sindaco: 21.657

Voti Liste: 20.777