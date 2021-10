Cosenza, Prefetto: “a parte caso covid in un seggio, operazioni di voto regolari”

COSENZA – A partire dalle ore 9:00 QuiCosenza.it seguirà, in tempo reale, lo spoglio delle schede relative alle amministrative 2021 relative al comune di Cosenza dove sono puntate tutte le attenzioni sull’esito di questo primo turno dove sono ben otto gli aspiranti candidati alla poltrona di sindaco e oltre 850 aspiranti consiglieri: Francesco Civitelli che conta su cinque liste (Civitelli Sindaco, Costruiamo il Futuro, Giovani con Civitelli, Su la testa e Un fiore x Cosenza), Francesco De Cicco appoggiato da sei liste (Francesco De Cicco Sindaco, Cosenza Libera, Cosenza per il sociale, Sì Amo Cosenza, Sette Colli e PPA Popolo Partite Iva). Per Francesco Caruso otto liste collegate (Occhiuto per Caruso, Forza Cosenza – Francesco Caruso Sindaco, Fratelli d’Italia, Unione di Centro Calabria, La Cosenza che vuoi, Coraggio Cosenza, Bella Cosenza e Lega Salvini Calabria) mentre Franz Caruso è sostenuto da tre liste (Partito Democratico; Franz Caruso Sindaco e Partito Socialista Italiano). Poi ci sono Bianca Rende con tre liste (Tesoro Calabria con Tansi, Movimento Cinquestelle e Bianca Rende sindaca), una lista per Valerio Formisani (Cosenza in Comune) e Fabio Gallo, candidato sindaco con la lista “Movimento Noi” e due liste per Franco Pichierri (Noi con l’Italia e Democrazia Cristiana).

Ore 12: lo spoglio nelle sezioni do Cosenza prosegue molto a rilento

Elettori aventi diritto: 57.158 – Votanti:

Schede nulle:

Schede bianche:

Schede contestate:

Sezioni Scrutinate: 8/82



Candidato Liste VOTI %

Valerio Formisani 68 3,80

Francesco Alessandro Caruso detto Franz 414 23,12

Francesco Civitelli 17 0,95

Fabio Gallo 29 1,62

Biancamaria Rende 227 12,67

Francesco Caruso 759 42,38

Francesco Pichierri 58 3,24

Francesco de Cicco 219 12,23 Candidato Liste VOTI %

Voti Candidati Sindaco: 1.791

Voti Liste: 1.330