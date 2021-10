COSENZA – Rispetto alle regionali, sale l’affluenza relativa alle elezioni comunali di Cosenza e dei 29 comuni della provincia chiamati al voto. Alle ore 15, la percentuale definitiva di persone che hanno votato per le amministrative in città e che decreteranno l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, si è attestata al 64,74% degli aventi diritto in calo di 8 punti rispetto alle precedenti consultazioni amministrative. Per quanto riguarda il dato complessivo della provincia di Cosenza, alle 19 ha votato il 60,31% (alle precedenti elezioni era al 65,91%). Questo il dato sull’affluenza definitiva nelle 82 sezioni cittadine dopo la chiusura dei seggi, avvenuta oggi alle ore 15,00. Sono stati in tutto 37.066 (su 56.959 aventi diritto al voto) i cosentini che si sono recati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione Calabria e il nuovo Consiglio regionale e per l’elezione del nuovo Sindaco della città ed il rinnovo del Consiglio comunale. Alle ultime comunali del 2016, i votanti furono 42.335, pari al 72,37% degli aventi diritto (che allora erano 58.499).

Gli altri comuni della provincia di Cosenza al voto per il rinnovo delle amministrazioni hanno registrato alle 19 questa affluenza: Aieta 52,69%, Albidona 52,85%, Altilia 47,54%, Amendolara 61,86%, Belmonte Calabro 33,89%, Bisignano 61,10%, Calopezzati 55,39%, Celico 63,69%, Cerisano 61,65%, Cleto 49,18%, Falconara Albanese 61,54%, Francavilla Marittima 71,49%, Fuscaldo 45,17%, Guardia Piemontese 68,81%, Lago 38,91%, Mangone 72.17%, Marano Principato 73,86%, Pietrafitta 53,54%, Rogliano 70,31%, Rovito 77,51%, San Cosmo Albanese 67,91%, San Demetrio Corone 57,45%, San Lorenzo Bellizzi 63,51%, San Nicola Arcella 72,16%, San Pietro in Amantea 27,22%, Sangineto 39,28%, Scala Coeli 23,18%, Spezzano della Sila 71,08% e Zumpano 79,76%.