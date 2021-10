Castrolibero, scrutatrice positiva al Covid: chiuso il seggio. Sul posto l’USCA

RENDE – Poste Italiane comunica che da martedì 5 e fino a venerdì 15 ottobre, l’ufficio postale ubicato in piazza Garibaldi, nel centro storico di Rende, resterà chiuso per necessari lavori di restyling. Durante il periodo dell’intervento per tutti i clienti sarà disponibile la sede della frazione Surdo, ubicata in via Giorgio De Chirico, aperta da lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12.35. Oltre ai servizi finanziari e postali, garantirà il ritiro delle raccomandate. L’ufficio postale di piazza Garibaldi tornerà nuovamente disponibile con i consueti orari di apertura al pubblico da sabato 16 ottobre.