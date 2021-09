La Cosenza di Francesco Caruso "cresce, guarda al futuro ma conserva la sua identità" - QuiCosenza.it

Caruso parla di un “processo di crescita che non si può arrestare” ma anzi deve continuare, altrimenti il rischio è quello fare un salto triplo… ma all’indietro. “Sento attorno a me grande entusiasmo da parte dei cittadini e grande partecipazione. Il mio timore maggiore? Che fermando questo processo di crescita la città possa ripiombare nuovamente in un periodo buio che abbiamo già vissuto 10 anni fa. Io non lo voglio, la città non lo vuole. Cosenza vuole continuare a crescere, andando a consolidare quegli asset urbani, infrastrutturali e di servizi. Vogliamo completare le opere in corso, guardare a nuovi percorsi di rigenerazione che interessano in maniera preminente le periferie, il centro storico e i quartieri popolari, che vogliamo far rinascere attorno ad una idea, ad un profilo identitario e rafforzando il tessuto economico, l’assistenza nel sistema sociale delle famiglie che vivono oggi in condizioni di bisogno, attingendo ad ogni possibile risorsa finanziaria per sostenere, sempre di più, la parte più fragile e più debole della nostra società”.

L’acqua, i servizi per i cittadini e il centro storico

Una delle piaghe che questa città si trascina da anni è quella della cronica mancanza d’acqua. Caruso spiega “negli ultimi anni è stato fatto tanto e molto ancora dovrà essere fatto. Occorre rendere più efficiente la rete di distribuzione dell’acqua potabile, riducendo le perdite. Il 15% della rete cittadina è stato già rifatto e sono in corso le opere di ingegnerizzazione che utilizzano un finanziamento regionale già in essere, che garantiranno una migliore efficacia del sistema di distribuzione dell’acqua nelle case dei cosentini”. Sul centro storico, altra enorme problematica, Caruso evidenzia come siano stati già “espletati i primi interventi che hanno riguardato il patrimonio pubblico, la riqualificazione dei fiumi, i servizi di spazzamento, i trasporti, l’illuminazione. Nell’ambito del CIS abbiamo previsto 20 milioni di euro destinati a migliorare il sistema infrastrutturale, i sottoservizi, l’acqua potabile, il sistema fognario e quello di illuminazione. Riusciremo anche a migliorare l’accessibilità, con la realizzazione di parcheggi e percorsi che consentiranno di raggiungere meglio tutte parti interne del nostro centro storico”.

“Espropriare gli edifici abbandonati”

“Adesso affrontiamo una nuova fase che ci consentirà di utilizzare una parte con i finanziamenti già disponibili. Ricordo che c’è un intervento in corso di 7 milioni di euro per il quartiere di Santa Lucia, ci consentirà di procedere con gli espropri, per requisire gli edifici privati che sono il vero vulnus del centro storico. Edifici abbandonati da anni, anzi da decenni dai loro proprietari, con palazzi fatiscenti che rischiano di crollare. Abbiamo sempre intimato ai privati, anche attraverso delle ordinanze, di procedere con la messa in sicurezza degli edifici. Ma molto spesso la frammentazione della proprietà, la mancanza di un interesse degli stessi proprietari spesso residenti all’estero, impedisce questo processo. Allora occorre che l’Ente pubblico subentri al privato. Come? Attraverso l’espropriazione, in modo da poter acquisire gli immobili e utilizzarli per poter fronteggiare un altra piaga della nostra città, quella dell’emergenza abitativa. Penso ad edifici da destinare ad un mix di fruitori fatti di giovani coppie, famiglie e studenti universitari. Così potremo ripopolare il nostro centro storico, ridare decoro e dignità”.