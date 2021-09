COSENZA – Tour calabrese, in vista delle elezioni regionali e amministrative, anche per il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, dove stamani a Riace ha incontrato l’ex sindaco Lucano, candidato con “Un’altra Calabria è possibile” che sostiene Luigi de Magistris. “Sono a Riace per venire a trovare Mimmo Lucano e abbracciarlo. È a capo – ha detto Fratoianni – della lista che Sinistra italiana sostiene con convinzione, ma soprattutto è un punto di riferimento per la storia migliore di questo Paese, per la storia della sinistra e per le scelte coraggiose e sempre umili che ha saputo mettere in campo”.

Nel pomeriggio incontro elettorale a Cosenza, in piazza 11 Settembre a sostegno di Valerio Formisani. “Come accade in molte città – ha spiegato il segretario di SI – noi siamo alleati del Pd, in alcune del MoVimento 5 stelle e in alcuni insieme facendo la coalizione che vorremmo anche per le elezioni politiche, quindi non in realtà facciamo scelte sulla base delle candidature e dei programmi. Io penso che i calabresi debbano scegliere la discontinuità più complessivamente, che rimetta al centro gli interessi dei calabresi che non per forza vengono fatti dai calabresi”.

Infine, un passaggio sulle amministrative. “Si può essere nelle istituzioni – ha concluso Fratoianni – ed essere rappresentati attraverso un risultato che mi auguro positivo e non per forza si deve governare, ma in ogni caso questo si decide quando si aprono le urne. Anche qui le nostre sono scelte che si misurano con la realtà del territorio, non sono mai scelti astratte, la politica non è uno schema che si fa a tavolino, la politica è fatta di idee, programmi e persone che la incarnano”.