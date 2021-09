Lettera aperta Idonei Graduatoria OSS Cosenza: “si proceda con le assunzioni”

COSENZA – Un confronto acceso quello andato in onda la settimana scorsa in Tv e che ha registrato lo ‘sbotto’ di Francesco De Cicco sul tema del “voto di scambio”. Valerio Formisani, candidato a sindaco di Cosenza in Comune scrive a De Cicco sulle frasi da lui pronunciate chiedendogli di denunciare pubblicamente quanto detto in televisione.

“Non è per spirito polemico nei tuoi confronti che mi permetto di ritornare sulla questione del voto di scambio da te sollevata nel confronto tv tra candidati a sindaco, avvenuto nella trasmissione elettorale andata in diretta su TEN, lo scorso 23 Settembre. Le tue frasi – scrive Formisani – sono state estremamente chiare e per questo non possono rimanere senza conseguenze. Hai detto: “Sul voto di scambio… Pd, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, a noi venite a parlare di voto di scambio? Devo fare i nomi di chi c’è dietro? Andiamo a vedere nelle liste gli incarichi che gli avete dato a queste persone? Vediamo a chi avete dato il cinema Italia e la figlia è nelle vostre liste? O vogliamo andare a vedere di chi ti aiuta e a noi il Pd c’ha dato un nipote?” .



“Conosco la città e non dubito che siano vere le tue gravissime affermazioni, ma appunto perché sono vere e gravissime, ritengo sia obbligatorio non fermarsi alla mera dichiarazione televisiva. Il voto di scambio è un ricatto alla popolazione, una mercificazione dei diritti fondamentali del cittadino e per questo che è sanzionato penalmente. Mi permetto di ricordarti che tu, in quanto pubblico ufficiale (Assessore) se vieni a conoscenza di fatti che costituiscono reato hai l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. Ritengo tuttavia che a prescindere da ogni obbligo giuridico, ogni cittadino e, a maggior ragione chi ambisca a governare la città, debba sentire l’obbligo morale di denunciare questi abusi: il Sindaco dovrebbe incarnare il cittadino modello e, a mio avviso, non si è tali se non ci si oppone con tutta la propria forza a chi corrompe la democrazia. Un esposto all’autorità giudiziaria è il minimo che tu possa fare. Sono disponibile ad accompagnarti alla Procura della Repubblica – conclude Formisani nella lettera a De Cicco – perché questa è una battaglia per la democrazia e non può essere sottovalutata. Usciti dalla Procura della Repubblica, riprenderemo la nostra separata campagna elettorale, nel rispetto delle regole e con lealtà”.