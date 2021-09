COSENZA – Acclamato, applaudito e osannato come una star. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, giunto ieri per un tour di due giorni in Calabria, ha fatto il pienone. Per lui un vero e proprio bagno di folla, soprattutto ieri sera a Cosenza, dove ha tenuto un comizio in piazza XI Settembre davanti a migliaia di persone. Ma se tantissimi cittadini erano presenti ed esultanti sotto il palco allestito in città – con tanto di cori da stadio – ed hanno espresso consenso per l’ex premier, sui social è scoppiata la polemica da parte di artisti nazionali e personaggi del mondo della musica e dello spettacolo a cui non è andato giù vedere quella piazza piena di gente per un comizio politico, mentre i loro concerti sono soggetti a restrizioni e divieti.

Da Fedez a Madame, da Bugo a Ermal Meta fino a Sferaebbasta e a decine di gruppi e artisti indipendenti del mondo della musica e dello spettacolo hanno commentato, anzi criticato, il video postato da Conte dove si vedono le migliaia di persone accalcate e festanti sotto il palco dove il capo del Movimento 5 Stelle ha tenuto il suo comizio. “Perché a voi è concesso e noi artisti non possiamo fare i concerti?” si legge in uno dei tanti post pubblicati sotto il video di Conte. E ancora: “E la musica sta seduta”, “i concerti seduti e distanziati, i comizi non sono soggetti alle stesse regole?“. “Ma qui le regole del distanziamento e della capienza non vale?” si legge ancora. “Gli artisti per voi non contano nulla? Ecco come sputare su un intero settore che muore di fame”. Insomma, decine e decine di critiche più o meno feroci.

Conte replica “concordo, occorre ripartire con capienza al 100%”

Travolto dalle critiche il leader dei pentastellati ha pubblicato nel pomeriggio un video, rivolgendosi a Fedez e replicando a tutte le critiche ricevute dagli artisti, dicendosi favorevole alle riaperture degli eventi al 100% di presenza “Caro Fedez mi rivolgo a te a a tutti gli artisti che in queste ore state lamentando le restrizioni imposte per il mondo della musica e dello spettacolo, mentre la politica e gli incontri della politica avvengono con piazze gremite di gente. Non va bene, sono quattro o quattro giorni che lo dico nei diversi punti stampa. Dobbiamo ripartite tutti insieme, la filiera del mondo della culture e dello spettacolo, così come quello dello sport, hanno sofferto tanto e deve poter ripartire. La capienza all’80% non va più bene, bisogna riportarla al 100%. Dobbiamo ripartire forti e tutti insieme”