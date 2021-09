Bambina caduta dal balcone a Lappano. Dichiarata la morte cerebrale

COSENZA – Tra poco meno di due settimane si torna al voto per il rinnovo dell’amministrazione Comunale di Cosenza e per eleggere il nuovo presidente della Regione. Si vota dalle ore 7.00 alle ore 23.00 domenica 3 ottobre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 4 ottobre. Al termine delle operazioni di voto si passerà subito allo scrutinio delle regionali mentre martedì mattina 5 ottobre (e comunque al termine dello spoglio completo delle regionali) si passerà allo scrutinio delle amministrative che riguardano la città di Cosenza.

Aperture straordinarie degli uffici per il ritiro delle tessere elettorali

Il Settore Affari Generali del Comune, attraverso il suo dirigente, Arch.Walter Bloise, in vista delle consultazioni elettorali Regionali e Comunali del 3 e 4 ottobre, anche al fine di evitare assembramenti, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, invita gli elettori del Comune di Cosenza a voler verificare da subito il possesso della tessera elettorale e che la stessa tessera non abbia esaurito gli spazi per l’apposizione del timbro. In caso contrario, potranno rivolgersi, per il tempestivo rilascio della nuova tessera, all’Ufficio Elettorale – Settore 2, Affari Generali – presso il complesso commerciale “I Due Fiumi”. Gli uffici, eccezionalmente, restano attualmente aperti al pubblico, per il solo ritiro delle tessere elettorali, nelle seguenti giornate: dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 9,00 alle ore 12,30; dal lunedì al venerdì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18,00. I recapiti telefonici sono i seguenti: 0984 813952, 0984 813961.

La lista completa delle sezioni per conoscere l’indirizzo del proprio seggio elettorale

Sezioni dalla numero 1 alla numero 40

Sezione n 1 – * Via Domenico Milelli – Scuola elementare di via Milelli

Sezione n 2 – * Via Domenico Milelli – Scuola elementare di via Milelli

Sezione n 3 – * Via Domenico Milelli – Scuola elementare di via Milelli

Sezione n 4 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 5 – * Via Domenico Milelli – Scuola elementare di via Milelli

Sezione n 6 – * Via Domenico Milelli – Scuola elementare di via Milelli

Sezione n 7 – * Via Ex Provinciale, 84 – D. I. Scuola Elementare

Sezione n 8 – * Via Ex Provinciale, 84 – D. I. Scuola Elementare

Sezione n 9 – Via Ex Provinciale, 84 – D. I. Scuola Elementare

Sezione n 10 – * Donnici Superiore Scuola Materna Statale

Sezione n 11 – * Borgo Partenope – Ex Scuola Elementare

Sezione n 12 – * Sant’Ippolito – Scuola Materna

Sezione n 13 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 14 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 15 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 16 – * Piazza Spirito Santo – Scuola Elementare “C. Borelli”

Sezione n 17 – * Via S. Antonio Dell’Orto – Scuola Materna Statale

Sezione n 18 – * Via Popilia – Scuola Media “F. Gullo”

Sezione n 19 – * Via Popilia – Scuola Media “F. Gullo”

Sezione n 20 – * Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 21 – Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 22 – * Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 23 – * Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 24 – * Via Popilia, 252 (Cuturella) – Scuola Elementare “C. D’Ambrosio”

Sezione n 25 – * Via Popilia, 252 (Cuturella) – Scuola Elementare “C. D’Ambrosio”

Sezione n 26 – Via Popilia, 252 (Cuturella) – Scuola Elementare “C. D’Ambrosio”

Sezione n 27 – Via Popilia, 252 (Cuturella) – Scuola Elementare “C. D’Ambrosio”

Sezione n 28 – * Via Domenico Milelli – Scuola Elementare

Sezione n 29 – * Via F.sco Principe Ex Via Asmara – Scuola Media “T. Campanella”

Sezione n 30 – * Via F.sco Principe Ex Via Asmara – Scuola Media “T. Campanella”

Sezione n 31 – * Via Domenico Milelli – Scuola Elementare

Sezione n 32 – * Via Felice Migliori – Ospedale Civile dell’Annunziata

Sezione n 33 – Via Domenico Milelli – Scuola Elementare

Sezione n 34 – Via Domenico Milelli – Scuola Elementare

Sezione n 35 – * Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria“G. Falconi”

Sezione n 36 – * Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria“G. Falconi”

Sezione n 37 – * Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria“G. Falconi”

Sezione n 38 – Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria“G. Falconi”

Sezione n 39 – Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 40 – Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezioni dalla numero 41 alla numero 60

Sezione n 41 –* Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezione n 42 – Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezione n 43 * Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezione n 44 –* Piazza Paolo Cappello – I.T.A.S. “A. Nitti”

Sezione n 45 –* Via Via Francesco Principe Ex Via Asmara – Scuola Media “T. Campanella”

Sezione n 46 – Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 47 –* Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 48 – * Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 49 – Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 50 – Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 51 – * Via R. Misasi, 108 – Scuola Media “B. Zumbini”

Sezione n 52 – * Via Gerolamo De Rada, 60/O – Scuola Media “M. De Marco Ciardullo”

Sezione n 53 – * Via Gerolamo De Rada, 60/O – Scuola Media “M. De Marco Ciardullo”

Sezione n 54 – Via Gerolamo De Rada, 60/O – Scuola Media “M. De Marco Ciardullo”

Sezione n 55 – Via Gerolamo De Rada, 60/O – Scuola Media “M. De Marco Ciardullo”

Sezione n 56 – Viale Giacomo Mancini – Scuola Primaria “G. Falconi”

Sezione n 57 – Via Giulia – Scuola Elementare “M. Dionesalvi”

Sezione n 58 – * Via Aldo Moro – Scuola Elementare “G. De Matera”

Sezione n 59 – * Via Aldo Moro – Scuola Elementare “G. De Matera”

Sezione n 60 – Via Aldo Moro – Scuola Elementare “G. De Matera”

Sezioni dalla numero 61 alla numero 82

Sezione n 61 – Via Aldo Moro – Scuola Elementare “G. De Matera”

Sezione n 62 – * Via degli Stadi – Ist. Prof. I.P.S.I.A. “G. Marconi”

Sezione n 63 – * Via degli Stadi – Ist. Prof. I.P.S.I.A. “G. Marconi”

Sezione n 64 – Via degli Stadi – Ist. Prof. I.P.S.I.A. “G. Marconi”

Sezione n 65 – Via degli Stadi – Ist. Prof. I.P.S.I.A. “G. Marconi”

Sezione n 66 – * Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 67 – * Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 68 – * Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 69 – Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 70 – Via Saverio Albo – Scuola Elementare “Scipione Valentini”

Sezione n 71 – * Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 72 – * Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 73 – Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 74 – * Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 75 – Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 76 – * Via Don Silvestro Marano – Scuola Materna “N. Ginzburg”

Sezione n 77 – * Via Don Silvestro Marano – Scuola Materna “N. Ginzburg”

Sezione n 78 – * Via E. Martorelli ( ExVia Lazio) – Scuola Elementare “C. Alvaro”

Sezione n 79 – Via Don Silvestro Marano – Scuola Materna “N. Ginzburg”

Sezione n 80 – * Via rosario Livatino – Scuola Elementare e Materna “M. Preti”

Sezione n 81 – * Via rosario Livatino – Scuola Elementare e Materna “M. Preti”

Sezione n 82 – Via rosario Livatino – Scuola Elementare e Materna “M. Preti”

* Sezioni attrezzate per favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Regole di sicurezza per accedere al seggio

Per accedere ai seggi è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso (scrutatori e rappresentanti di lista). Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, deve essere prevista aree di attesa all’esterno. Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà igienizzarsi le mani con il gel disinfettante. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, dovrà igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, potrà essere fatta una ulteriore igienizzazione delle mani prima di lasciare il seggio. Nel corso delle operazioni di voto, saranno effettuate periodiche pulizie dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

Votazioni in ospedale e delle persone in quarantena

Per garantire il diritto di voto di chi è in quarantena, in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario, i Comuni potranno istituire “seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare“. In caso di accertata impossibilità per il Comune di costituire tali seggi speciali, potrà essere istituito un solo seggio speciale per due o più enti locali. Per garantire adeguate condizioni di sicurezza, infine, è stato disposto che i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali dovranno essere in possesso del ‘Green pass’. Inoltre, in continuità con quanto già disposto per le consultazioni del 2020, è stata prevista l’istituzione di sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti Covid-19, le quali, attraverso i relativi seggi speciali, saranno chiamate, anche a provvedere alla raccolta del voto domiciliare e del voto dei ricoverati nei reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.