COSENZA – Dopo la tappa a Lamezia Terme insieme ad Amalia Bruni, il segretario Dem Enrico Letta nella tarda mattinata è arrivato a Cosenza, dove ha partecipato ad un incontro elettorale in piazza Kennedy insieme al candidato sindaco Franz Caruso e al commissario del Partito democratico calabrese Stefano Graziano. Per Letta la strada intrapresa in questa regione è quella giusta e porterà al risultato che tutti auspicano “sono convinto che la Calabria sia vicina alla svolta – ha detto il segretario – e lo è con Amalia Bruni, che con la sua competenza e la sua storia è la migliore presidente che può far finire il commissariamento della sanità. Sono qui per garantire che, con Amalia Bruni, la sanità calabrese uscirà dal commissariamento. Anche a Cosenza ci sarà una svolta con Franz Caruso, perché il Pd è il perno all’alternativa alle destre”. Per il segretario il più grande regalo che si può fare a questa terra non può che essere quello di far rimanere i giovani, che devono trovare opportunità di lavoro.

Poi l’affondo alla destra e a Salvini “Il Pd è l’unica vera alternativa alle destre, la destra di Salvini e Meloni stanno sbagliando tutto a livello nazionale: Salvini insegue la Meloni e si mette all’opposizione di fatto, ma il governo non lo segue e fa bene con le scelte che fa, come sul green pass che noi sosteniamo con determinazione. La Lega stessa non segue Salvini e credo che questo sia utile e importante per tutti noi. Il nostro lavoro di costruzione alternativa alle destre è l’unico che può dare un risultato vero. Sulla cannabis legale, la decisione del Pd arriverà nelle prossime settimane “Un’iniziativa alla quale guarderemo con attenzione. Il Pd è un grande partito, non risponde con un tweet o un like rispetto a temi complessi, sono decisioni che prenderemo nelle prossime settimane”.

A Gratteri solidarietà massima. Merita stima e riconoscenza

“Esprimo tutta la solidarietà a lui e tutta la solidarietà al padre, è una persona della quale ho una grandissima stima, una bandiera positiva del nostro paese e della Calabria, merita la nostra stima e la grande riconoscenza del popolo italiano” ha detto ancora Enrico letta, oggi a Cosenza, in riferimento alla notizia che le cosche avevano progettato di uccidere il figlio del magistrato Nicola Gratteri, a capo della DDA di Catanzaro. “Il giudizio sulle persone non lo do sulla base delle conseguenze politiche dei loro atti“, ha aggiunto poi Letta, incalzato dai cronisti sul fatto che un’inchiesta di Gratteri ha, di fatto, impedito la ricandidatura di Mario Oliverio, che era governatore Pd della Calabria e che oggi si ricandida da indipendente.