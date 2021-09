Vertenza call center ITA, Covisian si aggiudica la gara. Sindacati: “percorso surreale”

COSENZA – Per consentire alla società “Open Fiber” di eseguire i lavori finalizzati al ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale, a seguito della posa della fibra ottica, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che modifica la circolazione e la sosta, a partire da lunedì 20 settembre, in alcune strade della città. Lavori che riguarderanno il ripristino della pavimentazione stradale, le operazioni di scarifica e bitumazione e il ripristino della segnaletica orizzontale. Per questi motivi sarà istituito il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione, limitatamente ai tratti interessati dalle attività lavorative, nei seguenti giorni e nelle seguenti strade:

Il 20 e il 21 settembre, dalle ore 6,30 alle ore 17,30, su:

VIALE SERGIO COSMAI;

LARGO A.GUALTIERI;

VIA T.BARTOLOMEO;

VIA V.MOLICELLA;

VIA PANEBIANCO;

VIA A.LANZA;

VIA DON S.MARANO;

CORSO UMBERTO;

VIA MONTE BALDO;

VIA TRENTO;

VIA D.ANDREOTTI;

VICO SAN NICOLA.

Nei giorni 22 e 23 settembre il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione, sono disposti, dalle ore 6,30 alle 17,30, su:

CORSO UMBERTO;

VIA MONTE BALDO;

VIA D.ANREOTTI;

VIA TRENTO;

VICO SAN NICOLA.

Giorno 24 settembre, i provvedimenti di restringimento della carreggiata e di divieto di sosta riguarderanno le seguenti strade, sempre dalle ore 6,30 alle 17,30:

VIA POPILIA;

VIA F.PALERMO;

VIA REGGIO CALABRIA

Dal 20 al 25 settembre, il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione, sempre dalle 6,30 alle 17,30, riguarderanno:

VIA D.MILELLI;

PIAZZA F.CRISPI;

VIA S.QUATTROMANI;

VIA MONTE GRAPPA;

VIA F.CARUSO;

VIA RIVOCATI;

VIA G.PICCIOTTO;

VIA POPILIA;

VIA ALARICO;

VIA LUNGO CRATI PALERMO;

VIA REGGIO CALABRIA;

Nei giorni dal 27 settembre al 2 ottobre, sempre dalle 6,30 alle 17,30, i provvedimenti della Polizia Municipale, di restringimento della carreggiata e divieto di sosta, adottati con altra ordinanza, si applicheranno nelle seguenti strade:

VIA D.MILELLI;

PIAZZA F.CRISPI;

VIA S.QUATTROMANI;

VIA MONTEGRAPPA;

VIA F.CARUSO;

VIA RIVOCATI;

VIA G.PICCIOTTO;

VIA TRIESTE;

VIA MONTE GRAPPA;

CORSO UMBERTO;

VIA SABOTINO;

PIAZZA N.MISASI;

VIA POPILIA;

VIA ALARICO;

VIA LUNGO CRATI PALERMO;

VIA REGGIO CALABRIA.