Cosenza, incidente stradale per il fotoreporter di QuiCosenza

COSENZA – Brutta disavventura questa mattina per il fotoreporter di QuiCosenza.it, Francesco Greco, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’ora di pranzo in pieno centro città. Francesco Greco è fotografo noto a Cosenza ed ogni giorno, in sella alla propria moto, va a caccia di notizie e attraversa in lungo e in largo le strade della città dei Bruzi e della provincia sempre pronto a registrare quanto accade.

Stamattina però, durante un’ordinario giorno di lavoro, al rientro da un servizio è stato tamponato da una Fiat Panda. Fortunatamente Francesco non ha riportato ferite: ad avere la peggio è stata la sua amata motocicletta. Un grande spavento per la nostra redazione, ma il lavoro dei cronisti è questo: sempre sulla notizia, ma non senza correre rischi.