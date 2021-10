Spoglio concluso a Cosenza. Francesco Caruso al 37,43%, Franz Caruso 23,78%

Cosenza – Il pronostico della vigilia alla fine è stato rispettato. Salvo stravolgimenti dell’ultim’ora, quando oramai sono state scrutinate più del 75% delle sezioni (qui i dati aggiornati), al termine di una giornata infinita, con i risultati arrivati a rilento, saranno i due Caruso (Francesco del centrodestra e Franz del centrosinistra) a contendersi la poltrona di primo cittadino a Cosenza con il ballottaggio previsto tra due settimane. L’uscente vicesindaco di Cosenza (al 38%) è in vantaggio di oltre 13 punti sul candidato appoggiato da Pd e Psi (24%). Con otto candidati a sindaco e un esercito di quasi 850 aspiranti consiglieri, era praticamente impossibile ripetere l’exploit di 5 anni fa, quando anche sull’onda emotiva della prima caduta, Mario Occhiuto vinse al primo turno con quasi il 60% delle preferenze. Sarà dunque Caruso vs Caruso e sebbene il candidato del centrodestra resti il favorito anche al ballottaggio, nulla è scontato perchè inevitabilmente saranno decisivi i quasi 25 punti percentuale che oscillano tra Francesco De Cicco e Bianca Rende che si sono rincorsi per tutta la giornata dietro i due Caruso. Occorrerà adesso capire se i due candidati lasceranno liberà di scelta al proprio elettorato e decideranno di effettuare l’apparentamento. Ma potrebbe pesare moltissimo anche l’astensione già crollata al primo turno. Ci sono poi i circa 3,6 punti percentuali di Franco Pichierri dell’area centro moderata di destra mentre le 5 liste di Civitelli sono affondate, racimolando un misero 2,04%. Meglio di loro i candidati Gallo e Valerio Formisani, che con quasi il 5% delle preferenze potrebbe conquistare un posto in consiglio comunale. Insomma, nulla è ancora deciso su chi occuperà la poltrona al primo diamo di Palazzo dei Bruzi con le prossime due settimane decisive per convincere anche gli indecisi.

Fratelli D’Italia all’11,60%. Pd al 9,47, 5 Stelle al 4,26%, Lega al 2,81%

Per ciò che concerne le liste, Fratelli d’Italia, a lungo il primo partito della città chiude con l’11,50% delle preferenze e perde lo “scettro” di lista più votata che è invece quella di Franz Caruso Sindaco che chiude all’11,62%. A sostegno del candidato del centrodestra la lista Occhiuto per Caruso raccoglie il 9,66%, Foza Cosenza è all’8,95%. Più staccata l’UDC con il 3,32%. Il Partito Democratico è al 9,47% mentre la Lista Bianca Rende Sindaco si attesta al 5%, poco più su del Movimento 5 Stelle che si ferma al 4,26% e dove, evidentemente, non è riuscito nell’impresa si rialzare l’elettorato grillino in città nemmeno l’ex presidente Conte. Era la prima volta della Lega a Cosenza e il partito di Salvini racimola poco meno di 1000 voti pari al 2,81%. Fa peggio per Tesoro Calabria di Carlo Tansi che non arriva nemmeno al 2%.

Francesco Caruso “proseguiamo nel dialogo e con il programma”

“Il ballottaggio era nelle previsioni vista la frammentazione con 29 liste e 8 candidati a sindaco – ha commentato il candidato del centrodestra nel suo quartier generale. Attualmente registriamo un vantaggio molto consistente, siamo soddisfatti e ringraziamo i cosentini che hanno inteso darci la loro fiducia e il consenso. Siamo onorati e proseguiremo su questa strada del dialogo e dei programmi. Si è registrata una percentuale di partecipazione al voto maggiore rispetto alle Regionali, ma dobbiamo guardare al partito dell’astensionismo – ha aggiunto Caruso – che è un dato allarmante e dobbiamo rivolgerci a chi si è sentito distante dalla politica, a tutte le fasce di popolazione, specie in questi ultimi tempi segnati dall’emergenza covid per recuperare quel livello di partecipazione che garantisce la libertà democratica in un contesto cittadino”.

Franz Caruso “ballottaggio primo traguardo”

Franz Caruso, noto penalista e segretario provinciale del Psi, dal canto suo parla di risultato importante e di un primo passo “per me era il primo obiettivo che avevamo in mente di raggiungere, di fronte ad una situazione che ci ha consegnato un dato elettorale regionale ieri significativo. La città ha votato in modo diverso per la scelta del suo candidato sindaco rispetto a quello del governatore. Sono molto soddisfatto ora proveremo a bissare questo al successo al ballottaggio. I prossimi 10 giorni di campagna elettorale? Parlerò alla città che vede come è stata consegnata loro una città dopo 5 anni di guida di un vicesindaco anonimo. E’ veramente grave che nel 2021 dobbiamo fare una campagna elettorale parlando di viabilità, di acqua, di spazzatura e decoro urbano – ha sottolineato ancora Caruso – mentre dovremmo parlare di prospettiva e crescita della città che dovremmo immettere in un circuito non più solo nazionale ma europeo. Cosenza 2050 guarda alla crescita ecosostenibile, guarda alla digitalizzazione, all’informatizzazione, guarda ai nuovi mestieri e alle nuove professioni che sono il futuro dei nostri giovani. Il mio obiettivo è quello di creare occasioni di sviluppo e lavoro per fare in modo non solo che i nostri giovani restino a Cosenza ma che questa città sia attrattiva per i giovani delle altre province e regioni”.

De Cicco “abbiamo dimostrato che esiste il voto libero”

“Sono felicissimo del risultato ottenuto – ha commentato De Cicco –, siamo intorno ai 5mila voti a metà scrutinio e siamo a pochi voti dal secondo e per questo non posso che ringraziare gli elettori che ci hanno scelto. L’unico rammarico è per i cittadini che hanno capito il nostro messaggio della mia colazione, formata da 192 cittadini coraggiosi che sono tutti al di fuori della politica che ha governato la città e la regione negli ultimi 30 anni. Volevamo davvero andare a governare Cosenza con lealtà, trasparenza e onesta per migliorare i servizi di questa città. Ringrazio i miei candidati e i cittadini che ci hanno votato. Questo è un inizio, non ci fermiamo qui, perchè siamo riusciti a dimostrare che esiste anche il voto libero” ha