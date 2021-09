COSENZA – All’interno del chiostro di San Domenico si è svolta nei giorni scorso la presentazione della lista e dei candidati dell’UDC, che concorreranno alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi. Alla presentazione hanno partecipato il presidente nazionale dell’UDC, il senatore Antonio De Poli, Flavio Cedolia, vicecommissario regionale UDC Calabria, Gisberto Spadafora coordinatore dell’UDC di Cosenza, il candidato a sindaco della colazioni di centrodestra Francesco Caruso e tutti gli aspiranti consiglieri.

Una squadra rinnovata e determinata

Capolista dell’UDC alle prossime comunali è Enrico Morcavallo, già ex coordinatore dei Giovani Udc per l’Area Urbana nel 2012 e militante dello scudo crociato dal 2010, dopo la sua ultima candidatura a sostegno di Carlo Guccione, nella lista civica “Grande Cosenza”, intraprende un percorso di rilancio che passa da opposizione a costruzione e che guarda al futuro della città a difesa delle sue idee e delle grandi battaglie le quali hanno caratterizzato questo primo percorso all’interno del consiglio comunale: dall’ambiente alla mobilità fino al rilancio del centro storico, insomma la Grande Cosenza sognata da Morcavallo”.

“La scelta dell’UDC non è casuale – spiega Morcavallo – io sono nato politicamente con l’UDC, per chi non dovesse ricordare già nel 2011 ero coordinatore dei giovani dell’UDC e poi successivamente sono stato commissario di Cosenza dell’UDC Senior nella storica squadra dell’UDC di Cosenza, vi erano già grandi personalità della politica Calabrese, ricordo l’On Gino Pagliuso, l’On Gino Trematerra all’epoca europarlamentare e l’attuale candidato alla presidenza della regione Calabria Roberto Occhiuto. Dunque il legame con lo scudo crociato risale nel tempo. Quando mi è stata proposta la candidatura alle elezioni comunali del 2021, condividendo in toto i valori della democrazia cristiana, sono subito sceso in campo per sostenere il mio partito. Mi sono affacciato al mondo della politica con l’UDC e sono nato politicamente sotto lo scudo crociato, non ho mai smesso di essere o di far parte del partito, anche quando nel 2016 ero candidato in una lista civica ero comunque tesserato UDC”.

La scelta fatta nel 2016 di candidarmi con una lista a sostegno di Carlo Guccione è stata pensata solo ed esclusivamente perché nel 2016 il partito UDC non aveva presentato una lista alle amministrative del comune e, di conseguenza, visto e considerato che ero libero di scegliere politicamente, in quanto il mio partito non era presente alle ultime amministrative del comune, ho preso quella decisione” -spiega ancora l’attuale consigliere comunale -” tenuto conto anche della amicizia che mi lega all’On Carlo Guccione, ed ho pensato di scendere in campo con una lista civica apolitica, denominata “Grande Cosenza. Ricordo che la lista civica “Grande Cosenza” , era una lista che voleva creare dei presupposti non di partito, non di sinistra, ma che fosse espressione della società civile e di professionisti che si sono messi in campo per esprimere le loro opinioni ed i loro pensieri. Ci tenevo a sottolinearlo, perché molte persone mi hanno chiesto del perché di questa scelta”. E Morcavallo spiega “non sono stato mai stato all’interno del PD o altri partiti di sinistra, il mio cuore ha sempre battuto il cuore crociato”.