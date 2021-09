Cosenza, scoppia una lite tra condomini. Interviene la polizia

RENDE – In vista del primo giorno di scuola c’è preoccupazione tra i genitori degli alunni dell’istituto comprensivo G. Falcone di Quattromiglia, visto che non è stato ancora completato il trasferimento e predisposizione degli spazi individuati ad ospitare la popolazione scolastica, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento sismico dell’istituto. La soluzione temporanea è di distribuire 8 classi nell’ex CUD, 9 classi delle scuole elementari a Via Verdi e altre 6 verranno invece ospitate all’interno della scuola di Villaggio Europa. I lavori alla scuola di Quattromiglia dovrebbero essere completati entro la fine del 2021.

Ad oggi però, le strutture dell’ex CUD e di via Verdi non sono del tutto pronte perché ancora è in atto il completamento delle aule con i relativi arredi scolastici. L’assessore alla Scuola del Comune di Rende, Lisa Sorrentino, si dice fiduciosa e, dopo un sopralluogo effettuato ieri, assicura “per lunedì il trasferimento sarà completato. Mi auguro non ci siano altri intoppi. Le risorse a nostra disposizione purtroppo sono esigue ma l’impegno è stato massimo per garantire a tutti i nostri ragazzi di poter rientrare a scuola in sicurezza e in presenza. Queste sistemazioni sono temporanee ma lunedì 20 l’inizio dell’anno scolastico sarà garantito. Qualora tuttavia i locali non dovessero essere pronti per quella data, in accordo con le dirigenti scolastiche dovranno necessariamente programmarsi delle turnazioni o didattica a distanza per non più di una settimana”, ha concluso Sorrentino. Intanto i genitori lamentano la mancanza di comunicazione da parte dell’ente comunale ed un ritardo nell’organizzazione del trasferimento degli alunni.