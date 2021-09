Cosenza, volontario ABIO in piazza per i bambini in ospedale

COSENZA – torneranno nelle principali piazze delle città dove svolgono il loro servizio sabato 25 settembre i volontari ABIO per raccontare la straordinaria storia dell’associazione a misura di bambino. Da ormai più di 15 anni i volontari portano il loro sorriso in oltre 150 piazze d’Italia per incontrare le moltissime persone, grandi e piccini, che credono in quello che facciamo e sostengono la nostra attività. Quest’anno la Giornata Nazionale ABIO sarà, per la prima volta, un evento misto; un mix tra passato, presente e futuro, un evento che in tutta Italia che permetterà a chiunque di conoscere ABIO e scoprirne i progetti.

Sabato 25 settembre anche in piazza Loreto a Cosenza, sarà allestito un banchetto dove sarà possibile incontrare, farsi raccontare le esperienze, sapere cosa e come hanno affrontato questi ultimi mesi. E soprattutto sarà possibile sostenerli, tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere, simbolo della giornata.

L’appuntamento con i volontari di Cosenza è dalle 9:30 in Piazza Loreto ma per coloro che non potranno essere fisicamente in piazza, sarà possibile conoscere e sostenere ABIO sul sito www.giornatanazionaleabio.org.

Fino al 10 ottobre si potranno incontrare virtualmente i volontari ABIO, ascoltare le loro testimonianze, scoprire le donazioni e le attività #ABIOadistanza realizzate per tenere compagnia in ospedale – da remoto – ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie. Inoltre, sarà possibile prenotare le pere e scegliere di devolvere la propria donazione ad ABIO Cosenza, ricevendo direttamente a casa una confezione contenente due cestini di pere. Il contributo di ognuno sarà fondamentale per aiutare l’associazione a raggiungere il nostro prossimo obiettivo e l’impegno da oltre 40 anni: tornare, appena possibile, a prendersi cura dei bambini in ospedale e delle loro famiglie in tutta Italia.