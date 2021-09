Protesta cliniche Misasi e San Bartolo, le precisazioni del gruppo Morrone

COSENZA – Domande inferiori ai posti disponibili e dunque tutti i bambini ammessi ai nidi comunali. A darne notizia è la dirigente del Settore 5 – Educazione del Comune di Cosenza, Matilde Fittante, che ha pubblicato le graduatorie relative all’ammissione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2021/2022. I posti disponibili erano complessivamente 90, di cui 56 presso la struttura educativa di Via Livatino e 34 per quella di Via Misasi.

Le domande di iscrizione pervenute sono in totale 75, di cui 61 da parte di residenti nel Comune di Cosenza e 14 da parte di non residenti. Poiché le domande sono inferiori ai posti disponibili, saranno ammessi tutti i bambini e non ci saranno esclusioni. Le graduatorie provvisorie, suddivise tra bambini residenti e non residenti, sono consultabili sulla home page del sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.cosenza.it, nella sezione Bandi di gara e nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sottosezione “Iscrizione ai nidi d’infanzia comunali” di cui al link https://cosenza.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_18731.html, nonché presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di piazza dei Bruzi. Avverso tali graduatorie è possibile proporre ricorso, entro le ore 12 di giovedì 16 settembre, presentando motivata istanza al Dirigente del Settore 5 – Educazione del Comune di Cosenza.