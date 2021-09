Incidente nella notte a Rende, auto finisce su un fianco

COSENZA – È iniziata la campagna elettorale anche per Valerio Formisani, sostenuto dalla lista ‘Cosenza in comune’, che ha come obiettivo la costruzione di una società rispettosa dell’ambiente, dei diritti del lavoro, più solidale ed accogliente. L’incontro in piazza Parrasio, nel cuore del centro storico e ad affiancare Formisani i candidati alla carica di consigliere della lista.

Cosenza in Comune – è scritto in una nota – rappresenta nella molteplicità di proposte politiche di queste amministrative, solo apparentemente differenti, l’unico progetto realmente alternativo. Con idee e obiettivi In perfetta discontinuità con tutto ciò che ha rappresentato l’azione amministrativa di questa città negli ultimi tempi. Lo dimostra prima ancora del programma, che verrà reso noto a tutti nei prossimi giorni, la coerenza di vita e di impegno sociale e politico del suo candidato a sindaco: Valerio Formisani. Per il medico dell’“Ambulatorio Medico senza Confini” (rivolto a tutti coloro i quali non sono tutelati dal Servizio Sanitario Nazionale. È qui, infatti, che i migranti, i rifugiati politici, i richiedenti asilo, i rom, ma anche cittadini italiani in stato di indigenza, insomma tutti coloro che si trovano ai margini della società, i cosiddetti ”invisibili”, trovano un luogo dove il loro diritto alla salute viene riconosciuto e garantito, indipendentemente dalla propria appartenenza sociale, politica e religiosa)” il welfare è una tra le priorità imprescindibili del progetto. “La pandemia ha accentuato gli effetti della crisi economica e, nelle aree povere come la nostra, ha generato condizioni sempre più critiche per le fasce di popolazione più deboli. L’azione dell’amministrazione comunale, è sotto gli occhi di tutti. Ed è stata completamente assente. Al bisogno più forte di uno stato sociale più efficace e diffuso, per i cittadini di Cosenza sono a rischio i diritti fondamentali. E’ venuta meno la salubrità dell’ambiente e, di conseguenza, la sua vivibilità, nella fruizione dei servizi essenziali, per i quali non sono rispettati standard di istruzione, di idoneità dei servizi sanitari e di cura per le persone bisognose e per l’infanzia. La città non dimentica l’isolamento che ha vissuto”.