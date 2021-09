Comunali, Bianca Rende: “Mai più distinzioni tra cittadini”

COSENZA – Una spaghettata di beneficenza per l’Afghanistan con un punti di raccolta fondi che andranno a sostenere i progetti della Onlus CISDA – Coordinamento Italiano Supporto Donne Afghane). Arci Cosenza aderisce promuovendo l’iniziativa e le somme raccolte saranno trasferite alla Cisda. E’ stata scelta come location l’autostazione di Cosenza proprio perchè è da sempre luogo di migrazioni. Negli ultimi anni sono stati molti gli episodi di razzismo, discriminazione e violenza all’interno di questi spazi in degrado e marginali. Per questo motivo è stato scelto questo posto per l’evento; per dare un ulteriore segno di resistenza e di resilienza, una nuova rinascita per contrastare quanto osservato.

Sarà possibile consumare un menù con soli 6 euro che prevede un piatto di spaghetti, un cuddruriaddru e una bibita. E’ obbligatoria la prenotazione per rispettare le norme anticovid e il limite massimo è fissato per 50 persone a sedere. Per info e prenotazioni è possibile contattare la pagina Facebook ufficiale di Arci Cosenza o scrivere a [email protected]

Durante l’evento verranno proiettati i video e i materiali inerenti l’Afghanistan e chi lo vorrà potrà intervenire in “discussioni e riflessioni di strada, aperte” sempre sui temi legati alla vicenda afghana.

CISDA

Le donne del CISDA sono attive nella promozione di progetti di solidarietà a favore delle donne afghane sin dal 1999. Il nucleo iniziale è stato costituito da un gruppo di “Donne in Nero” che ha invitato le donne afghane di due associazioni (RAWA e HAWCA) all’Onu dei Popoli di Perugia. Da allora, questo nucleo di donne ha continuato la sua attività, collaborando con altre associazioni. Dal 2014, su sollecitazione degli attivisti afghani, l’attività di sostegno del Cisda si è rivolta anche alla resistenza curda. Le finalità del CISDA si collocano nell’ambito della solidarietà sociale, della formazione, della promozione della cultura, della tutela dei diritti civili e dei diritti delle donne in Italia ed all’estero.