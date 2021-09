Cosenza, in tre mesi ruba diverse bici elettriche e carte di credito. Arrestato 34enne

RENDE – I commissari dell’Aces Europe Sport ed Aces Italia hanno ufficializzato la candidatura di Rende a città europea dello sport 2023. Il premio “Città Europea dello Sport” viene conferito dal 2007 ogni anno da ACES Europe secondo i principi di responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport è un fattore di integrazione nella società, per il miglioramento della qualità della vita e la salute di chi lo pratica, stimolando in questo modo i municipi nella promozione dello sport per i cittadini.

I delegati hanno visitato i principali impianti sportivi della città per approfondire la conoscenza della storia sportiva cittadina e dei progetti per il futuro di Rende. Il sindaco di Rende Marcello Manna ha sottolineato come “sia un dato di fatto che Rende sia una città con una vocazione particolare allo sport, grazie alle strutture esistenti ed attive sul territorio o riprese come quella del Parco Acquatico Sportivo, alcune le andremo ad inaugurare a breve come quella del Palazzetto dello Sport, che uniscono con una presenza costante in tutte le discipline sportive presenti sul territorio”. Per Vincenzo Lupatelli, Presidente Nazionale Aces Italia, “la candidatura è una scommessa anche per la città, è un mettersi in gioco. Non dobbiamo vedere solo le attività che già si svolgono ma quelle che si farà per aumentare le pratiche sportive e Rende si sta mettendo in gioco. Dopo la pandemia occorre ripartire e avere impianti sportivi ristrutturati sarà più semplice per riportare i cittadini a fare sport”. Non sono mancati i saluti istituzionali da parte del consigliere con la delega allo sport Giovanni Gagliardi, Francesca Stancati, Presidente Coni Point Cosenza, Debora Granata presidente Cip Cosenza e Francesco Iacucci presidente della Provincia.