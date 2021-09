Caruso sui rifiuti: “incremento della differenziata e nuove aree per la raccolta”

COSENZA – Il candidato a sindaco della città di Cosenza per il centrodestra, Francesco Caruso interviene sulla gestione dei rifiuti in città, altro punto della sua campagna elettorale: “Abbiamo stabilito un piano di azioni concrete per migliorare ancora di più la raccolta differenziata – dichiara il vice sindaco uscente. – È inoltre nostra intenzione eliminare completamente i rifiuti dai quartieri e dai luoghi pubblici“.

A tale scopo, per Caruso, è importante aumentare la percentuale di raccolta differenziata per il recupero delle materie prime, mandare meno rifiuti in discarica, proteggere l’ambiente e migliorare il decoro urbano: “sono questi gli obiettivi che ci siamo posti a breve e medio termine – dice – Cosenza in questi ultimi dieci anni ha fatto moltissimo per raggiungere i numeri da record ottenuti nella raccolta differenziata dei rifiuti. Siamo riusciti a raggiungere percentuali elevate, che oscillano tra il 65 e il 70%. Sono numeri da Comune virtuoso, ancora di più perché Comune virtuoso del Meridione”.

Questi i punti inseriti nel programma di buone pratiche per migliorare ancora di più gli obiettivi:

– incremento di uomini e mezzi per velocizzare la raccolta e anticipare lo sgombero dei rifiuti;

– inserimento in punti chiave della città di isole ecologiche fisse e mobili;

– aumento della fascia oraria giornaliera, aggiungendone una serale e una festiva, per il recupero di ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici e rifiuti urbani pericolosi;

– aumento dei turni del decoro urbano per la raccolta di rifiuti abbandonati e/o non conformi;

– incremento delle telecamere alle porte della città e nelle zone di passaggio per evitare abbandoni da aree limitrofe;

– implementazione dei cestini – arredo urbano – per la differenziata esterna da collocare nei pressi di locali e luoghi pubblici;

– nuovi aspiratori elettrici di ultima generazione per lo spazzamento manuale;

– nuove macchine per la cura e la manutenzione del verde cittadino;

– premi per i cittadini virtuosi nel riciclo.

“A breve, inoltre – annuncia infine Caruso – inaugureremo il nuovo Centro di Raccolta Comunale di Vaglio Lise. Insieme a quello di Piazza Mancini, offrirà ai cittadini due aree strategiche per la raccolta dei rifiuti. A tutto ciò – conclude – si dovrà necessariamente aggiungere un’azione decisa del nuovo corso della Regione Calabria a supporto dei Comuni per risolvere in maniera strutturale il problema dello smaltimento degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento”.