COSENZA – Inno nazionale e cerimonia solenne stamattina al salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi che ha ospitato la cerimonia di consegna delle cittadinanze onorarie conferite dal Consiglio comunale agli Ufficiali dell’Esercito italian, che hanno dato un prezioso e decisivo contributo all’azione di contrasto all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, concorrendo alla realizzazione dell’Ospedale militare da campo allestito nell’area della stazione ferroviaria di Vaglio Lise. L’attribuzione delle onorificenze era stata deliberata dal Consiglio comunale nella seduta del 21 luglio scorso.

Parole di ringraziamento da parte del sindaco Occhiuto: “è un riconoscimento importante che tutta la comunità cosentina ha voluto offrire a queste persone per quel momento difficile, a dicembre, che stavamo vivendo. Molti pazienti che erano in ospedale vennero accolti nella struttura campale dell’Esercito da me fortemente voluta diventata poi un efficiente centro vaccinale. E’ una cittadinanza onoraria che porto nel cuore”.

Il Tenente Generale Antonio Battistini “Siamo felici, onorati e orgogliosi di questo riconoscimento che è dedicato a chi ha lavorato e sta lavorando qui a Cosenza. L’augurio è che possiamo tornare tutti ad una vita normale e da ex malato covid, per aver sofferto, invito ancora chi non l’ha fatto a vaccinarsi”. “Il nostro ringraziamento per il servizio svolto per la città” ha detto ancora Occhiuto. “E’ il nostro lavoro e siamo stati felici di averlo reso. Per noi è stato ed è un onore” ha risposto Battistini.

La struttura campale allestita a Vaglio Lise infatti, è stata, dal 1° dicembre 2020, messa a disposizione della comunità cosentina, ma anche di tutta la provincia di Cosenza, in una prima fase per alleviare la pressione sofferta dall’Ospedale Hub dell’Annunziata, e, in una seconda fase, dopo la riconversione in centro vaccinale, per consentire alla popolazione di sottoporsi alla somministrazione dei vaccini.

Gli Ufficiali dell’Esercito che hanno ricevuto la cittadinanza onoraria di Cosenza sono: il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, il Tenente Generale Antonio Battistini, il Colonnello Alfonso Zizza, il Colonnello Michele Tirico, il Tenente Colonnello Michele Ricci e il Colonnello Francesco Rizzo.

Figliuolo, impossibilitato a partecipare alla cerimonia, ha delegato al ritiro dell’onorificenza proprio il Tenente Generale Antonio Battistini. Una cerimonia per esprimere riconoscenza a coloro che hanno diretto e coordinato le operazioni di contrasto alla pandemia all’interno della struttura campale di Vaglio Lise che ha rappresentato un’importante garanzia per fronteggiare la situazione di emergenza, assicurando alla comunità cosentina un servizio encomiabile che ha suscitato grande apprezzamento in tutta la popolazione.