Cosenza, domani sciopero e protesta dei lavoratori Alitalia di Almaviva

COSENZA – Per la prima volta presente nella competizione per le comunali di Cosenza la lista della Lega che appoggia il candidato del centrodestra Francesco Caruso, attuale vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici nella giunta Occhiuto. In vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre Il segretario della Lega Matteo Salvini torna ijn Calabria per una serie di appuntamenti elettorali e sarà domani pomeriggio in città pre presentare ufficialmente i candidati presenti nella lista della Lega. Salvini inizierà la sua visita in Calabria domani alle ore 16.00 dal capoluogo, Teatro Casalinuovo in Via Vittorio Pugliese, dove avverrà la presentazione dei candidati alle regionali.

Alle ore 19 tappa a Cosenza dove al Teatro Rendano, in Piazza XV Marzo, ci sarà la presentazione dei candidati alle prossime amministrativi che interessano il comune capoluogo. Infine, giovedì tappa nella provincia: alle ore 09.15 a Villapiana, Lido Aragosta sul lungomare e alle ore 11 a Castrovillari in Corso Garibaldi.