Violenza, limiti del ‘Codice rosso’ e futuro per le donne nell’animato convegno de “La Casa di Giusy”

COSENZA – “Io non sono la continuità di questa amministrazione di centrodestra, lo voglio ribadire. Dietro di me non c’è nessuno”. È un messaggio perentorio quello che Francesco De Cicco, candidato a sindaco di Cosenza con il gruppo ‘Futuro Insieme’, lancia ai cittadini in una diretta dalla sua pagina social in vista della campagna elettorale. “Sapete bene che da due anni, ormai, ho dichiarato la mia candidatura, lavorando a un progetto per la città in cui non ho improvvisato niente. Quella che proponiamo è un’idea di città creata insieme a tutti i cittadini. Un programma di 33 pagine, fatto in collaborazione con esperti e professionisti e aperto alle proposte della comunità. Noi vogliamo confrontarci e siamo disponibili ad accogliere le istanze di tutti, precisa De Cicco – vogliamo fare tutto con i cittadini. Sono nove anni che faccio politica: ho iniziato nel 2011 e nel 2016 ho creato ‘Cosenza Libera’, una lista fatta da cittadini che non apparteneva a nessun schieramento politico, né di destra né di sinistra e né di centro. Una lista – sottolinea – che ha ottenuto 1700 voti. E’ proprio da qui che nasce l’idea folle di questo sogno che mi ha portato a candidarmi come sindaco di questa città”.

Francesco De Cicco non si sottrae ai ‘mea culpa’: “in nove anni di assessorato anche io ho fatto errori ma solo chi non fa niente non sbaglia mai. Ho fatto però tante cose buone anche se non sono riuscito a risolvere tutte le problematiche della città. Ogni mattina mi sono alzato e mi sono messo a lavorare per la città, sempre con umiltà e impegno, rispondendo a tutte le chiamate dei cittadini. Ce l’ho messa tutta”.

A sostegno di Francesco De Cicco 192 cittadini liberi. “Li ringrazio per il coraggio che hanno avuto, hanno capito il valore di questo progetto”, tiene a sottolineare il rappresentante del gruppo ‘Futuro Insieme’. “Sono molto fiducioso che andremo al ballottaggio e che ci giochiamo questa partita – prosegue. – Io sono l’unica alternativa per non far vincere di nuovo il centrodestra. Non condivido tante cose poste in essere dall’attuale sindaco di questa città, dalla chiusura di via Roma all’attivazione dei varchi”. E ancora, “il non aver investito sulla questione idrica e dei rifiuti”. De Cicco precisa. “Ho preso le distanze da questa amministrazione e sono due anni che non partecipo a una Giunta comunale e che non vengono firmati i bilanci da me e dal consigliere Sconosciuto. Questo lo dico – chiosa – perché voglio torno a ribadire che dietro di me non c’è nessuno. La mia candidatura non è stata decisa né da Roma né da Catanzaro. Dietro di me ci siete solamente voi cittadini. Ho rischiato tutto in questa candidatura a sindaco, senza scendere a compromessi politici, perché ci credo e perché l’ho promesso a tutti voi. Io questa promessa la voglio mantenere fino alla fine. Non farò accordi con nessuno del centrodestra, questa è una parola che voglio dare alla città. Non vi tradirò, ho le idee chiare e sono coerente. Girerò le circoscrizioni e la mia giunta ogni lunedì ascolterà tutti i cittadini, quartiere per quartiere. Basta con i ‘per favore e per piacere’, basta con questo modo di fare politica. E conclude: “Non ci facciamo convincere da futuri posti di lavoro, sappiamo benissimo che non succederà. Insieme possiamo costruire il futuro dei nostri figli. Datemi la vostra fiducia, non vi deluderò. Azzeriamo la politica cosentina“.