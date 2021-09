Amministrative, in campo anche Fabio Gallo con la Lista Noi. L’elenco dei candidati

COSENZA – Sostenuto ufficialmente da cinque liste, quattro associazioni e un comitato civico: “Civitelli Sindaco”, “Costruiamo il futuro”, “Su la testa”, “Giovani con Civitelli” e “Un fiore per Cosenza“ il candidato sindaco Francesco Civitelli, punterà la sua campagna su sette punti cardine: traffico, commercio, acqua, rifiuti, decoro urbano, periferie e centro storico “il popolo cosentino ha la possibilità di cambiare le sorti di questa città. Non ci sono solo candidati a sindaci che pensano al sistema, al potere politico o al proprio interesse. Questa volta ha l’alternativa, ha il candidato che proviene dal popolo, che vive i problemi delle persone, che non ha paura di affrontare queste persone. Siamo riusciti anche senza esperienza a presentare per primi 5 liste, pronte già da qualche giorno con le conferme di tutti i candidati che vogliono, tutti, e senza paura, affrontare questa competizione elettorale. Siamo quella parte politica che vuole scendere in campo per aiutare ogni singolo cittadino; vogliamo costruire un’ immagine bella di Cosenza, rilanciare il commercio, che sta soffrendo anzi morendo a causa di una viabilità errata. Per noi la città deve essere fruibile al traffico e accogliere i residenti dei paesi limitrofi che per abitudine raggiungevano Cosenza per fare compere, non scendiamo in campo per patteggiare, ma con forza e uniti vogliamo, con i cittadini, trovare soluzioni ai problemi che si protraggono da anni sulla bella Cosenza, bisogna rimodulare la pista ciclabile, sembra quasi disegnata a matita, è insicura per i guidatori e insicura per i ciclisti e per i pedoni, ma i primi punti da affrontare sono la mancanza di acqua nelle nell’abitazioni perché non è giusto che i cosentini devono privarsi di fare le faccende domestiche o ancor più drammatico privarsi dell’igiene personale. Altro gravissimo problema sono i rifiuti, bisogna trovare subito una soluzione, Cosenza non è una discarica a cielo aperto”.

FRANCESCO CIVITELLI

GIOVANI PER CIVITELLI

1) D’AGNI ANNA

2) TUCCI WALTER

3) PLACIDO LUIGI

4) BOZZO LUIGI

5) SAMMARRO ANNA

6) CLEMENTE GIUSEPPE

7) MUSACCO LUDOVICA

8) MAZZOCCA MARIELLA

9) BERNARDO TIZIANA

10) TROZZO GIANDOMENICO

11) VELTRI FRANCESCO

12) GUAGLIARDI DELIO

13) DE LUCA FERNANDO

14) CIROLIA MATTEO

15) ZARELLI PATRIZIA

16) MARIGLIANO CRISTIAN

17) LIVADOTI VITTORIA

18) SPINA MARIA

19) IANNUZZI EMILIA

20) CARDILLO CESIRA

21) ABRAMO ROSARIA

22) ROMANO GIULIA

23) FALCONE MATTEO FRANCESCO

24) CLEMENTE VINCENZA

25) SANGERMANO EMILIA

26) PORCO FRANCESCO

27) LITRENTA MATTIA

28) FONTANA WALTER

29) GRECO ILARIA

30) ANDRIERI CARMELA

31) MAGURNO JESSICA

32) VUONO ERMINIA FRANCESCA

————————————————————————–

SU LA TESTA

1) DONNICI GIANCARLO

2) D’ANDREA ADRIANA

3) DODARO GIOVANNI

4) SACCO PIERLUIGI

5) GIANGRECO MASSIMO

6) CRISTIANO MARIA

7) FALCONE MAFALDA

8) MOLINARO ANNALISA

9) RUSSO PAOLO

10) DOMMA GIORGIA

11) DE CICCO ITALO

12) FAZIO GIUSEPPE

13) MORETTI ANNA

14) RUSSO GIADA

15) MOLLO SABINA

16) BROGNO SALVATORE MICHAEL

17) SCANDALE FORTUNATA

18) BIONDI RAFFAELE

19) CIRANNI FRANCESCO

20) MONDERA ORLANDO

21) SCARDAMAGLIA FRANCESCO

22) VENTIMIGLIA GIUSEPPE MARIA

23) NUDI NAOMI

24) GIANNONE MARIO

25) DE SIMONE SONIA

26) PARISE DOMENICO

27) FIORE EMILIANA

28) BEVILACQUA NATALIA

29) ARIELLO ALESSIA

30) PARISI SALVATORE

31) SPOSATO RUSLANALESSANDRO

———————————————————————————-

UN FIORE X COSENZA

1) GAROGALO GIULIA

2) DE LUCA MASSIMILIANO

3) D’ELIA GIANACARLO

4) MINERVINO LOREDANA

5) ROMANO VINCENZO

6) FRONTINO DENIS

7) TROIA ALESSANDRO

8) GENOVESE ANTONIO

9) FILICE SIMONLUCA

10) MAZZEI JESSICA

11) GRECO ANTONIO

12) PRESTA FRANCESCA

13) PRINCIPE ROSANNA

14) TALLARICO CATIA

15) GRANDINETTI FRANCO

16) GUZZO ALFREDO

17) RUFFOLO ANTONIO

18) ZICCARELLI MATTIA

19) PILEGGI MASSIMO

20) CARBONE ALFREDO

21) FIORINO LUCA

22) CUPONE PINO

23) PULICE TERESA

24) CILIBERTO MARIA CONCETTA

25) PORCO FRANCESCO ALESSANDRO

26) STRAFACE MARIA STELLA

27) PONTI LEONARDO FRANCO

28) IAQUINTA LUIGI

29) ZICCARELLI PASQUALE

30) GIOIA FRANCESCA

31) MORTORO ANDREA

32) DE CICCO ROSA

——————————————————————————————

CIVITELLI SINDACO

1) CARRATTA CELESTINO

2) DIENI ENZO

3) TROIANO PATRIZIA

4) NISTICO’ NIVES

5) BUFANO ALFREDO

6) AMBROSIO IDA

7) BRUNI ROSELLINA

8) COLACINO FRANCESCO

9) APA ANNATERESA

10) LISCO ALFREDO

11) DE SIMONE CATALDO

12) BOCCI FRANCESCO

13) BEVILACQUA LUCA

14) CORRENTE ANGELA

15) DONATO SALVATORE

16) MARINGOLAISIDE

17) RANIERI MARTINA

18) CALLEGARI CARMELO

19) GAGLIARDI MARIO

20) MAIONE GIANLUCA

21) CERVINO EMANUELA

22) MARTE MARCELLA

23) DE ROSE DANTE

24) VERDEROSA GAETANO

25) BERNARDO CIDDIO SILVIO IMMACOLATO

26) LO POLITO ANNA MARIA

27) VERDEROSA SHARON MARIA

28) VOLPINTESTA MIRELLA

29) ABRUZZESE SAVERIO

30) MISITANO MARIA FRANCESCA

31) MOSCIARO FAUSTO

32) D’AGOSTINO ALESSANDRO

—————————————————————————

COSTUIAMO IL FURURO

1) LUCIRINO FRANCESCO

2) RAGO SARA

3) GROSSO SALVATORE

4) FALBO GIOVANNI

5) ROMANO DOMENICO

6) FIORE ROSA

7) DE MARCO PIERA FRANCESCA

8) CERBELLI BRUNELLA

9) ACRI BEATRICE

10) CITRO GIOVANNI

11) PORRO MONICA

12) FLORIO ESTERMARIA

13) DE ROSE DANIEL

14) NIGRO CRISTIAN FRANCESCO

15) FIORE LAURA

16) CAMPANARO FRANCESCO

17) TRAUSI VALENTINA

18) GUEYE MOUHAMDOU MOUSTAPHA

19) NDOYE FATOU KINE

20) BEVILACQUA ANTONIO

21) STANCATI ANNUNZIATO

22) DODARO FRANCESCO

23) CHIRILLO ROSETTA

24) FERNANDEZ MARIO

25) STANCATI BRUNELLA

26) RUSSO ANTONIO

27) PERRI DENNI

28) PRANNO MARINELLA

29) SIRANGELO JACOPO

30) LE PIANE VANESSA

31) MAZZEI VINCENZO