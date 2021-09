Amministrative, 8 liste per Francesco Caruso. Ecco l’elenco dei candidati consiglieri

COSENZA – Il candidato del centrodestra, attuale vicesindaco della città e assessore ai Lavori pubblici nella giunta Occhiuto, si presenterà alla competizione elettorale forte dell’appoggio di ben 8 liste. Un discesa in campo quasi naturale per dare continuità all’attuale amministrazione Occhiuto “una città che continua nel suo percorso di crescita ed evoluzione urbana, individuandomi come un candidato unitario che, anche in forza di una veste civica, può essere in grado non solo di assicurare sintesi e convergenza delle varie anime, ma anche di aggregare e attirare consenso coinvolgendo il contesto più propriamente politico e quello più ampio dei variegati settori della società civile. Una città che si rinnova nel solco della continuità, che guarda al futuro e non al passato”.

FRANCESCO CARUSO

FORZA COSENZA

Maria Francesca Altobello

Gabriele Arcuri

Giuseppe Bonofiglio

Francesca Cardillo

Giovanni Cipparrone

Cesare Colonna

Francesco De Bonis

Alessandra De Rosa

Claudio Falcone

Barbara Federico

Alberto Ferraro

Giuseppe Funaro

Luisa Gatto

Alessandro Gencarelli

Luca Gervasi

Maria Guzzo

——————————————————————-

CORAGGIO COSENZA

Vincenzo Granata

Giuseppina Alberelli

Michele Arnoni

Silvana Beltrano

Santo Bianco

Ettore Bruno

Giuseppe Bruno (2001)

Giuseppe Bruno (1953)

Silvana Bruno

Annarita Carofiglio

Camillo Casella

Amalia Cestino

Federica Chiari

Massimo Colla

Celestino Croce

Mario Ferraro

Matteo Ferraro

Concetta Filice

Lucia Fortino

Sabrina Gagliardi

Franco Giordano

Gianluca Guarnaccia

Nabila Jabri

Sergio La Ghezza

Angelina Lo Feudo

Angelo Palumbo

Alessandra Ruffolo

Adele Sammarro

Carla Silvestri

—————————————————————————–

FRATELLI D’ITALIA

Roberto Alitto

Annalisa Apicella

Michele Arnoni

Rosanna Capano

Giuseppe d’Ippolito

Elsa De Marco

Francesco De Stefano

Christian Francesco Dodaro

Rosellina Fioravante

Francesco Iacucci

Fioravante Licursi

Massimo Lo Gullo

Francesca Lopez

Ivana Lucanto

Francesco Lucchetta

Francesco Salvatore Magnelli

Gianfranco Mancuso

Claudio Marano

Aurora Picone

Eleonora Raimondo

Pierluigi Rizzo

Giovanni Santeramo

Francesco Spadafora

Francesco Strazzulli

Paola Zicarelli

Aurelia Zicaro

Cristian Arcuri

Edoardo Converso

Daniela De Luca

Francesco Gargano

William Gabriele

Giada Mazzulla

—————————————————————————

LEGA

Abatini Guglielmo

Alberelli Rocco

Arpasanu Roxana

Bartolomeo Roberto

Bokkory Soodevi

Broccolo Francesca

Bufano Silvia

Carrieri Francesca

Citro Antonio

Del Giudice Alessandro

De Rose Anna Maria

Di Giacomo Francesco

Gallo Carmine

Iorfida Vincenza

Kaba Karim

Lanzino Mattia

Lo Polito Marianna

Lupo Luigi Camillo

Malizia Gabriella

Marano Martina Milena

Mazzeo Angelo

Mazzulla Francesca

Moretti Sergio

Palermo Anna

Papasso Marco Pasquale

Parise Adriano

Pasqua Federica

Paura Silvana

Settembrino Martina

Spadafora Erica Maria

Tarsitano Martina

Zappalà Michael

————————————————————————-

UDC

Enrico Morcavallo

Alessandra Sicilia

Salvator Dionesalvi

Giovambattista Alessio

Caterina Assalone

Rosa Assalone

Teresa Assalone

Margherita De Cicco

Andrea Ettore Costabile

Emmanuel De Luca

Rosa Ferraiolo

Federica Fuoco

Antonio Gagliardi

Maria Teresa Grandinetti

Andrea Guido

Natascia Iuele

Adele Maggio

Mario Franco Mayerà

Barbara Marchiotti

Fabio Melandro

Paola Miraglia

Paola Nicolina Montoro

Manolo Mosciaro

Tommaso NArdella

Enza Paladino

Marianna Palumbo

Domenico Pellegrini

Antonio Pepe

Aron Rao

Maria Rosaria Salerno

Andrea Cristian Tomelli

Salvatore Toteda

————————————————————————————–

BELLA COSENZA

Carmelo Ambrogio

Pamela Anna Algieri

Rosella Baccari

Adele Bauleo

Francesco Candela

Roberta Castellano

Enrico Chiappetta

Cinzia Conte

Monica Coscarelli

Nicola De Rose

Maria Fiorbelli

Dorella Guarnieri

Giovanni Iaconetti

Claudia Iapichino

Annalisa Marincola

Alessandro Matti

Filippo Mazzei

Agata Miceli

Simona Mirabelli

Francesco Montalto

Paola Morano

Vittoria Morelli

Marco Pascuzzi

Francesco Mario Patitucci

Natalia Pingitore

Francesco Albino Retek

Francesco Salituri

Ippolito Scarlato

Paola Sturino

Norma Venneri

Fabiola Verardi

—————————————————————————————-

VISIONE OCCHIUTO PER CARUSO CONTINUITA’

Valentina Antonino

Lucia Arnone

Francesca BArtucci

Gaetano Cairo

Cinzia Cappone

Francesco Cito

Elisabetta Citrigno

Andrea Cucunato

Antonio de Rose

Elio Fabio di Nardo

Alfredo Dodaro

Fabio Falcone

Mattia Filice

Paolo Giardino

Luisa Gigliotti

—————————————————————

LA COSENZA CHE VUOI

Maria Luisa Arsì

Elena Badino

Luca Bellisario

Francesca Belmonte

Rosamaria Campisi

Luca Francesco Carbone

Alessandra Chiappetta

Raffaella Ciccopiedi

Domenico Cirigliano

Gianfranco Cristiano

Lucia Dima Ruggiano

Mariarosaria Donato

Alessandra Filice

Francesco Filice

Sandro Greco

Giuseppe Giorgio Guidi

Carmelo Guido

Giovanni Iaquinta

Giovanni Iaquinta (1992)

Massimo La Macchia

Giuseppe La Rosa

Valeria Le Piane

Luca Lumastro

Rosanna Mazzulla

Albino Mosciaro

Antonella Pallo

Giulia Servidio

Simona Spizzirri

Edoardo Torchia

Rocco Varlano