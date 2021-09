Amministrative, due liste per Franco Pichierri. Ecco l’elenco dei candidati consiglieri

COSENZA – La casa editrice italo-argentina Le Pecore Nere e Arci Cosenza APS lanciano un nuovo concorso letterario per albi illustrati con l’obiettivo di promuovere spazi di riflessione per veicolare messaggi di inclusione, per vivere la diversità come ricchezza, per creare integrazione, per capire e rispettare l’altro e il mondo circostante. Le tematiche scelte sono legate all’attualità, ad una società più equa e giusta con particolare attenzione alla valorizzazione della diversità culturale, religiosa, sessuale, della libertà e della parità uomo/donna, dell’uguaglianza, del senso di umanità, dell’attenzione per la natura e per l’ambiente. Il concorso si rivolge ad autori e illustratori, esordienti e non, senza limiti di età o di nazionalità.

Le opere partecipanti, originali e completamente inedite, dovranno essere scritte in lingua italiana. Sarà accettata una sola proposta per candidato (o candidati, ovvero autore e illustratore della medesima opera) e la partecipazione è totalmente gratuita. Il premio consiste nella pubblicazione dell’opera vincitrice nel catalogo della casa editrice Le Pecore Nere.

Tale pubblicazione avverrà a seguito di regolare contratto di edizione, comprendente una percentuale di royalties calcolata sul prezzo di copertina defiscalizzato, e i proventi in caso di cessione dei diritti di traduzione all’estero e per l’audiovisivo. I criteri di assegnazione si baseranno su: originalità del soggetto e dello stile; valore educativo/sociale dell’opera; corretta messa a fuoco della tematica di riferimento; qualità grafica e delle illustrazioni.

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 1° gennaio 2022 sotto forma di file .pdf al seguente indirizzo email: [email protected] L’opera vincitrice sarà annunciata nel corso dell’evento di premiazione che si terrà nei giorni 18/19/20 febbraio 2022. Durante la manifestazione saranno allestite mostre di tutte le tavole pervenute, previo consenso di autori e illustratori.