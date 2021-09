Comunali, sono otto i candidati a sindaco di Cosenza

COSENZA – Incassato l’appoggio del Pd e di Francesco Boccia, Franz Caruso, sostenuto anche dal PSI e da una lista a sostegno del candidato sindaco, correrà alle prossime amministrative con 3 liste tra le quali figurano come candidati l’attuale consigliera comunale Maria Teresa De Marco, presidente della commissione sanità, Il vice segretario regionale di Italia del Meridione, Domenico Frammartino e l’avvocato Chiara Penna. Caruso aveva lanciato la sua candidatura agli inizi di Agosto con lo slogan “#Cosenza2050” e un lavoro articolato durato mesi, che getta le basi per la transizione ecosostenibile di Cosenza. “Una città che guarda alla sfida del futuro con competenza e capacità di governo; una città che punta a diventare protagonista nel Mezzogiorno e nel Paese, con uno sguardo internazionale, per dare respiro, voce e valore alle migliori giovani energie cosentine”.

Franz Caruso

Franz Caruso Sindaco



Tullio Romita

Alessandra Attanasio

Francesco Basta

Massimiliano Battaglia

Biagio Bisignano

Daniele Borselli

Alessandra Bresciani

Egidio Bruno

Giuseppe Ciacco

Ivan Commodaro

Gaetana Corato

Antonietta Cozza

Giulia D’Ambrosio

Maria Teresa De Marco

Orlando De Rose

Rita Di Giuseppe

Valentina Falbo

Domenico Frammartino detto Mimmo

Raffaele Francesco Fuorivia

Piero Ugo Gagliardi

Walter Maccari

Laura Pecora

Chiara Penna

Paolo pepe

Enrico Provenzano

Luca Rafanelli

Silvio Alessandro Rendace

Vincenzo Francesco Sacco detto Roberto

Pietro Salzano

Caterina Savastano

Turco Francesco

Giorgio Zicarelli

—————————————————–

Partito Democratico



Maria Pia Funaro

Damiano Covelli

Andrea Adamo

Francesco Alimena

Pierpaolo Barone

Roberta Cariati

Andrea Cavaliere

Maria Condello

Rossella Costabile

Massimiliano D’Antonio

Perla De Caro

Mairalucia De Rose

Concetta De Paola

Pina Dodaro

Teresa Filice

Mariella Gagliano

Francesco Graziadio

Pina Iannuzzi

Laura Marti

Assunta Mascaro

Giuseppe Mazzuca

Sonia Parise

Michele Perrone

Maria Porio

Mario Posa

Ludovica Scigliano

Lofti Sassi

Gianfranco Tinto

Aldo Trecroci

Alessandra Tuoto

—————————————————————–

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO



Rita Belmonte

Alberto Massimo Berardelli

Mattia Brogno

Alessandro Maurizio Calvano

Francesco Cofone

Antonello Costanzo

Simone Antonio Fabbricatore

Mattia Benedetto Frisenda

Daniela Gabriele

Stefano Gabriele

Francesco Giordano

Antonio Golluscio detto Andrea

Daniela Greco

Francesco Gualtieri

Maria Bernadette Guercio

Rosalia Guido

Simone Guido

Giuseppina Rachele incarnato

Raffaella Malito

Giacomo Mandarino

Mario Francesco martire

Francesco Mazzotta

Loris Messinetti

Maria Francesca Misasi

Teresa Naccarato

Katia Nardi

Noemi orlando

Ida Loretta Sicoli

Pietro Francesco Spadafora

Antonio Staine

Nancy Stazi

Alphonse Travo detto Alfonsino