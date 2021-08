COSENZA – “Il centrosinistra è unito ed forte in Calabria, per questo ho ringraziato Amalia Bruni, il centro-sinistra è forte a Cosenza con Franz Caruso. Non c’è il Movimento 5 stelle, mi auguro che nei prossimi tre giorni possa lavorare per l’unità alternativa alle destre e questo appello lo abbiamo fatto nei giorni scorsi a molte reti civiche, molte associazioni e movimenti ed hanno aderito”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd e membro della Segreteria nazionale, in merito alle prossime elezioni amministrative a Cosenza a sostegno del candidato dei socialisti Franz Caruso. Al tavolo, insieme a Boccia anche Maria Locanto e Aldo Zagarese sub commissari dei dem cosentini.

“Franz Caruso andrà al ballottaggio, abbiamo liste molto forti”

“Chi è fuori oggi – ha poi aggiunto Boccia – ci resta anche al secondo turno, vale in tutta Italia e a maggior ragione a Cosenza. Penso che sia inaccettabile lavorare per disunire quando invece si è creato un fronte comune molto ampio dei progressisti e dei riformisti e quindi sì lo confermo chi è dentro la coalizione sarà ovviamente dentro da collezione nelle valutazioni che poi si faranno al ballottaggio, Franz Caruso andrà al ballottaggio non lo so perché abbiamo liste molto forti ma che lo dicono i numeri, lo dice la città, però non possiamo subire i danni di chi avvantaggia la destra con una candidatura che prova a rompere il fronte del centrosinistra che è unito e chi non si unisce in questo perimetro ovviamente non potrà unirsi nel nostro futuro”.