Di Natale “24 ore di tempo per riattivare l’elisoccorso a Cosenza o sarà protesta”

COSENZA – Lo aveva preannunciato tempo fa il coordinatore nazionale Maurizio Lupi, di “Noi con l’Italia”: ‘le prossime scelte in vista delle elezioni regionali e comunali ci vedono al fianco del candidati “Roberto Occhiuto” alla guida della regione Calabria e Franco Pichierri candidato Sindaco di Cosenza’.

Lo stesso Pichierri sgombra il campo dalle voci circolate negli ultimi giorni su un suo presunto passo indietro “leggo di un mio ipotetico e rocambolesco ritiro dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Cosenza. Ciò non è vero, e probabilmente, sono voci messe in campo in maniera pretestuosa e fuorviante per indebolire l’iniziativa messa in campo da tante donne ed uomini per testimoniare la loro presenza nel nuovo Governo della città bruzia” afferma il candidato a sindaco di Cosenza, Franco Pichierri. “Donne e uomini anche appartenenti a partiti e movimenti – prosegue Pichierri – hanno segnalato la mia proposta di candidatura a sindaco informando l’opinione pubblica e gli alleati del centrodestra molti mesi orsono. Si era sperato nell’accelerazione dei lavori affrontati nelle interpartitiche promosse dal centro-destra cittadino per giungere, in tempi brevi, alla stesura del programma e del candidato unico dello schieramento. Purtroppo, seppur da noi sollecitata, l’iniziativa si è arenata arrivando ad oggi, con un nulla di fatto. Pertanto per noi il tempo è scaduto ed affronteremo, con molta serenità, la prossima competizione elettorale senza sottrarci ai nostri impegni, offrendo alla città di Cosenza un concreto contributo che la riporti agli antichi splendori”.

In campo puntando sull’area centrista

“Il valore dell’impegno civico – spiega Pichierri – mi ha spinto a raccogliere la sfida perché credo nelle straordinarie potenzialità di questo territorio che ha bisogno di innovazione e competenza per delineare un nuovo orizzonte, fatto di buona qualità della vita: che significa creare lavoro, pianificare spazi per i giovani, offrire servizi per le fasce più deboli, rispettare l’ambiente, porre al centro la cultura e sul progetto del nuovo ospedale con un piano di innovazione e sviluppo sul territorio proprio insieme all’Unical, con la creazione di un ospedale per acuzie dovrà essere dislocato nell’area dell’Università della Calabria, per diventare un policlinico universitario di altissimo livello”. Naturalmente sarà presente nel programma di Picchieri anche la situazione centro storico, lui che è nato e cresciuto proprio all’interno della città vecchia dopo una maturata esperienza politica come consigliere di circoscrizione e fondatore centro ricerca Cosenza storica”.

Il centro storico di Cosenza

Come conoscitore della realtà di cui vive la città storica sarà opportuno favorire qualche insediamento significativo per restituire un ruolo fondamentale. Non basta l’impegno economico e finanziario del sindaco e dell’amministrazione comunale, ma per Pichierri «è necessario l’intervento dei parlamentari cosentini per promuovere una iniziativa popolare e istituire una legge speciale per il rilancio del centro storico: esperienze positive in tal senso sono state avviate con successo, ad esempio, a Matera. Cosenza venne definita “l’Atene della Calabria”. Pertanto, bisogna rigenerare e sostenere i presidi culturali che hanno dato lustro alla città nel secolo scorso. Deve rifiorire anche attraverso il ruolo che devono svolgere l’Accademia cosentina, il Teatro Rendano, la Casa delle Culture, il Museo Diocesano, il Museo dei Brettii, il Teatro Morelli, il Teatro Aroldo Tieri (già Cinema Italia), il Teatro dell’Acquario, il Conservatorio musicale ‘Stanislao Giacomoantonio’, le Fondazioni (Fondazione Giuliani, Fondazione Guido Carli, ecc…) e le Associazioni presenti in città.