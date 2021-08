Cosenza, archiviato procedimento contro Scalzo. Il dottore chiede risarcimento danni

COSENZA – “La più bella Cosenza di sempre“, impegnata nella raccolta firme per la presentazione delle liste, non perde di vista certo il suo programma elettorale. Proprio da questo continuo rapporto ravvicinato con le persone che stanno aderendo al progetto con la sottoscrizione delle candidature e con il semplice sostegno, sta emergendo l’esigenza di un contatto costante con la base elettorale raffreddato per esempio dalla soppressione degli uffici circoscrizionali che erano il vero front Office tra le esigenze quotidiane e la politica delle stanze alte.

“Nonostante una modifica costituzionale le ha portate via – spiega Ambrogio – mantenendole solo in quelle città con un numero elevato di cittadini, è nostra intenzione ripristinarle in numero di 7 come avveniva un tempo quando (Stadio, Via Popilia, Donnici, Borgo Partenope, Sant’Ippolito centro storico e centro città) avevano una propria autonomia. Personalmente dal punto di vista politico le ho sempre intese come una vera e propria palestra di vita dove in tanti abbiamo mosso i primi passi di carriera che ci ha messi alla prova con la quotidianità amministrativa. Dunque nasceranno sotto forma di municipalità di quartiere nominate da Sindaco e Giunta il cui ruolo sarà quello di interlocuzione quotidiana. Naturalmente – aggiunge Ambrogio – i membri saranno a loro volta eletti tramite elezione interna avulsa da qualsivoglia condizionamento politico. Insomma – conclude il candidato – una scelta dal basso che permetterà anche a coloro che non troveranno spazio tra le fila del consiglio di potersi confrontare e spendere nel proprio quartiere e nel proprio rione per far si che trovino sempre più centralità nell’agenda politica cittadina.