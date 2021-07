Amministrative a Cosenza, sondaggio sui nomi

COSENZA – Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvato, nella seduta odierna, le tariffe TARI per il 2021 e le variazioni al Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e all’elenco annuale dei lavori 2021. L’assemblea cittadina ha dato il via libera anche allo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie in favore dell’Associazione di volontariato “San Pancrazio” su un’area di proprietà comunale ed ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria al Colonnello Medico Francesco Rizzo, al pari di quanto già avvenuto per gli altri ufficiali già insigniti della cittadinanza onoraria nella seduta del Consiglio comunale del 21 luglio 2021, per aver dato, da direttore della struttura campale militare dell’Esercito, un prezioso contributo all’azione di contrasto all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia.

Sull’altro punto all’ordine del giorno, e cioè le modifiche al Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari si è, infine, convenuto di rinviare per il momento la discussione, con presentazione di eventuali emendamenti, affinché la bozza del nuovo regolamento venga approfondita da subito in una nuova seduta di commissione bilancio, prima di tornare in aula, per l’approvazione definitiva, in una seduta di consiglio da convocare entro giovedì prossimo. La decisione è stata assunta per consentire a tutti i consiglieri comunali di prendere visione della bozza di modifica del regolamento che è stata predisposta.

Nel corso della seduta del Consiglio sono stati poi presentati ed approvati due distinti ordini del giorno. Un primo ordine del giorno è stato presentato dal Consigliere comunale Pasquale Sconosciuto sulla immediata riammissione del Cosenza Calcio da parte del Presidente federale Gravina. L’altro ordine del giorno è stato, invece, presentato dal consigliere Massimiliano Battaglia, Presidente della commissione cultura di Palazzo dei Bruzi, per impegnare Sindaco e Giunta a dare inizio alle procedure per il passaggio della Biblioteca civica al Ministero dei Beni culturali.