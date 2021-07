Ultime ore di attesa per le sorti del Cosenza calcio. Sconosciuto “sia fatta giustizia sportiva”

COSENZA – Ultime ore di attesa per le sorti del Cosenza calcio. Domani, 26 luglio, alle ore 16, nel Salone d’onore del Coni, si riunirà il Collegio di garanzia per discutere il ricorso presentato dal Chievo Verona Calcio dopo la doppia bocciatura di Covisoc e Figc sull’iscrizione al campionato di Serie B 2021-2022. Il consigliere comunale Pasquale Sconosciuto lancia un appello, in vista della decisione che stabilirà il futuro calcistico dei rossoblù.

“Sia fatta giustizia sportiva”

“Grande attesa a Cosenza che il giorno dopo, martedì 27 luglio, dovrebbe vedersi ratificata dal Consiglio federale la riammissione al campionato di serie B, dopo che la Figc ha reso pubbliche le motivazioni sulla bocciatura del Chievo – dichiara Sconosciuto. – Infatti il Chievo è stato escluso per la mancanza di pagamenti dei debiti fiscali relativi all’IVA, per cui non avrebbe adempiuto all’obbligo di pagamento dal 2014 al 2019. Per questo confido nella giusta onestà del collegio di garanzia del Coni – precisa Sconosciuto – anche in favore di tutte le altre società calcistiche dalla Serie A alla Lega Pro, colpite dal COVID e che però hanno adempiuto a tutti i relativi pagamenti. Nonostante le difficoltà avute (stadi chiusi in primis) ci sono delle regole ben precise da rispettare, così come le ha rispettate il Cosenza Calcio. Per questo chiedo a chi svolge ruoli importanti all’interno della lega B, figc – conclude il consigliere – di non fare il tifo per nessuno e che venga sancita la giusta, vera e unica giustizia sportiva in favore del Cosenza calcio per la riammissione in serie B”