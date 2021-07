Cosenza, in piazza lo sportello informativo sull’amianto dell’ONA

COSENZA – Le Associazioni Laboratorio Riformista Calabrese, LabDem, Centro Studio “Petronio”, Federazione Riformista di Rende, Circolo “Avanti” Giacomo Mancini di Cosenza, Associazione “Salvemini”, Forum Riformista Cosenza, Circolo Socialista “Vincenzo Gallizzi”, firmatarie dell’Appello per la Piattaforma riformista “concordano – é detto in un comunicato – che sia Giacomo Mancini il candidato giusto per guidare il centrosinistra di Cosenza, per allargare i confini della coalizione e per competere per vincere alle ormai prossime elezioni comunali”. “Dalla sua – si aggiunge – può vantare esperienza, competenza, passione, capacità di interlocuzione e correttezza amministrativa. In più rappresenta degnamente la nobile storia socialista che in città ha radici profonde e ancora rigogliose. Una storia che a Cosenza, a Rende nell’area urbana e in Calabria ha fulgidi esempi di amministratori concreti e lungimiranti con la cui visione hanno saputo immaginare e realizzare lo sviluppo della nostra comunità. La nostra storia è tanto grande e tanto importante che ormai è unanimemente apprezzata. E questo alimenta in noi l’orgoglio di appartenenza. Purtuttavia è giusto che la storia sia conosciuta e raccontata in modo che tutti possano comprendere le altrui strumentalità”.

“Conoscere la storia – dice ancora Piattaforma riformista – è fondamentale anche per i nostri dirigenti nazionali che hanno l’onere di dover prendere decisioni importanti e che, quanto più saranno correttamente informati di quanto avvenuto, tanto meglio potranno consentire all’intera coalizione di centrosinistra di competere per conquistate la guida di una città fondamentale per la Calabria e per l’intero Mezzogiorno“.