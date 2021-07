Inchiesta Archimede, Arpacal: “disponibili a collaborare alle indagini”

RENDE – Un incidente, le cui cause sono tutt’ora in corso di accertamento, ha visto coinvolte due auto, uno scooter e una moto e si è verificato questo pomeriggio a Rende in via Alfieri, a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri nel punto esatto in cui c’è l’incrocio con via Repaci e via De Amicis.

I militari, con il supporto della polizia municipale hanno chiuso temporaneamente la strada e stanno effettuando tutti gli accertamenti e i rilievi per stabilire la dinamica che ha portato ad una sorta di doppio tamponamento. Sul posto anche un ambulanza del 118 anche se, al momento, pare che nessuno abbia riportato ferite gravi e con i centauri, che hanno avuto la peggio finendo per terra. Uno è stato medicato sul posto dai sanitari, mentre un ragazzo, per precauzione, è stato accompagnato in ospedale.